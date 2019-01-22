Benfica Portekiz Lig Kupası'nda elendi

Portekiz Lig Kupası'nın yarı finalinde lig lideri Porto ile lig ikincisi Benfica karşı karşıya geldi. Braga Belediye Stadı'nda oynanan maçta Porto adına 24. dakikada Yacine Brahimi, 35. dakikada Moussa Marega ve 86. dakikada Fernando Andrade, Benfica'dan ise 31. dakikada Rafa Silva rakip fileleri havalandırdı.

Beşiktaş'tan ayrıldıktan sonra Porto ile anlaşan Pepe, bu maçta ilk 11'de sahaya çıkarak 90 dakika forma giydi.

Bu arada ilk yarının son dakikalarında Benfica'dan Pizzi'nin attığı golün hakem tarafından pozisyonun ofsayt olduğu gerekçesiyle iptal edilmesine itiraz eden Benfica Sportif Direktörü Rui Costa, kırmızı kart görerek yedek kulübesinden tribüne gönderildi.

Portekiz futbolunda ticari gelirleri artırmak amacıyla 2007-2008 sezonunda "Portekiz Lig Kupası"adıyla başlatılan turnuvayı en çok kazanan kulüp 7 kez ile Benfica oldu. Portekiz 1. liginden 18, 2. liginden de 14 takımın katıldığı turnuvanın yarı final ve final maçları Braga Belediye Stadı'nda oynanıyor.

Turnuvanın diğer yarı final maçı 23 Ocak'ta Braga ile Sporting Lizbon takımları arasında oynanacak. Final karşılaşması ise 26 Ocak'ta yapılacak.