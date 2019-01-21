Galatasaray'da yeni kral Henry Onyekuru!
23 Nisan 2019, Salı
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Galatasaray'da yeni kral !

Galatasaray'da yeni kral Henry Onyekuru!

Galatasaray’ın Ankaragücü’nü yarım düzine gol atıp yendiği mücadelede hat-trick yapan alkışı topladı. 21 yaşındaki futbolcu 9. golünü kaydedip sarı-kırmızılı takımın yeni kralı durumuna geldi.

Sarı-kırmızılılar, Ankaragücü'nü 6-0 mağlup ederek ikinci devreye müthiş bir başlangıç yaparken sahanın yıldızı hiç şüphesiz oldu. Nijeryalı futbolcu birbirinden güzel 3 gol kaydederken tribünleri de coşturdu. 21 yaşındaki oyuncu, 'de 9 gole ulaşarak, kadro dışı kalan ve takımın en skorer ismi olan 7 gollü 'u da solladı. Onyekuru bu 9 golün 7'sini Stadı'nda kaydetti.

Henry Onyekuru, Ankaragücü karşılaşmasında fileleri 3 kez havalandırarak kariyerinde bir ilki yaşadı. Genç yıldız ilk defa hat-trick yaptı. Nijeryalı oyuncu, Galatasaray'ın skor yükünü en çok omuzlayan isim olarak dikkat çekiyor. Onyekuru, Cimbom'un kaydettiği 36 golün 9'unu (%25) filelere yolladı. Sarı-kırmızılılar sezon başında Onyekuru'yu Everton'dan 800 bin euro'ya kiralamıştı. Yıllık 1.2 milyon euro alıyor.

YÖNETİM PİŞMAN

Aslan sezon başında Onyekuru'yu Everton'dan kiralamıştı. Ancak yönetim, satın alma opsiyonu koyduramamıştı. Nijeryalı oyuncu sezon bitince İngiliz ekibine geri dönecek. UEFA kuralları gereği satmadan alamayan Cimbom, Onyekuru'yu şimdi renklerine bağlayamazsa yazın işi daha zor olacak. Ozan ve Rodrigues'i satan Cimbom, almak için yazın da satış yapmak zorunda.

SOLDA ÇOK FARKLI

Cimbom'un kanat oyuncusu Henry Onyekuru, Ankaragücü maçı sonrası "Rodrigues varken bazen sağda forma giyiyordum. Asıl yerim sol kanat. Orada daha rahat ediyorum" demişti. 21 yaşındaki futbolcunun bu sözleri istatistiklerle de kanıtlanmış durumda. Onyekuru, ligde kaydettiği 9 golün 7'sini sol kanatta oynarken filelere yolladı. 2 golünü ise en uçta oynarken ağlarla buluşturdu.

  1. 21.1.2019
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