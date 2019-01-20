Emre siftah yaptı – Fotomaç – 20 Ocak 2019
20 Ocak 2019, Pazar
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siftah yaptı

Emre siftah yaptı

'dan ayrılmasının ardından ile anlaşan ve 'daki kampa da katılan Taşdemir, Galatasaray formasıyla ilk maçına çıktı.

'dan ayrılmasının ardından ile anlaşan ve 'daki kampa da katılan Taşdemir, Galatasaray formasıyla ilk maçına çıktı. 'in 18. haftasında Stadyumu'nda oynanan Ankaragücü müsabakasına yedek başlayan Emre, 71. dakikada Linnes'in yerine oyuna girdi.
  1. 20.1.2019
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