Belhanda tükürdü!
20 Ocak 2019, Pazar
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tükürdü!

Belhanda tükürdü!

döneminin çok konuşulan isimlerinden , Ankragücü maçında gördüğü sarı ile cezalı duruma düştü.

döneminin çok konuşulan isimlerinden , Ankragücü maçında gördüğü sarı ile cezalı duruma düştü. Belhanda gelecek hafta deplasmanda karşılaşmasında olmayacak. 16'da 'nun Feghouli'yi düşürmesinin ardından tartışmaya müdahil olan Faslı, takımını yalnız bıraktı. Ayrıca Pinto'nun küfrüne tükürükle karşılık vererek tepkileri çekti.
  1. 20.1.2019
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