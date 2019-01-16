Nantes geri yolladı – Fotomaç – 16 Ocak 2019
18 Nisan 2019, Perşembe
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geri yolladı

Nantes geri yolladı
Marcao'yu getiren defansa bir takviye daha yapmayı planlıyor. Son dönemde 'nin ismi geçerken oyuncuyla ilgili ilginç bir gelişme yaşandı. , Mbodji'nin kiralık sözleşmesini feshetti ve Anderlecht'e gönderdi.
  1. 16.1.2019
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