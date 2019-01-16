Galatasaray evinde turladı
18 Nisan 2019, Perşembe
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evinde turladı

Galatasaray evinde turladı

Çekya temsilcisi ’i rövanşta 3-0 yenen , ’nda çeyrek finale yükseldi.

Erkek Voleybol Takımı, 8'li final turu rövanşında konuk ettiği Çekya temsilcisi 'i 3-0 mağlup ederek çeyrek finale yükseldi. Sarıkırmızılılar, deplasmandaki ilk müsabakayı da 3-2 kazanmıştı. 66 dakika süren karşılaşmanın setleri ise; 25-15, 25-21 ve 25-19 sona erdi.

  1. 16.1.2019
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