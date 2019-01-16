Galatasaray evinde turladı

Galatasaray Erkek Voleybol Takımı, CEV Kupası 8'li final turu rövanşında konuk ettiği Çekya temsilcisi Dukla Liberec'i 3-0 mağlup ederek çeyrek finale yükseldi. Sarıkırmızılılar, deplasmandaki ilk müsabakayı da 3-2 kazanmıştı. 66 dakika süren karşılaşmanın setleri ise; 25-15, 25-21 ve 25-19 sona erdi.