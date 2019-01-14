İsyan çıktı
Galatasaraylı taraftarlar forvet için beste yaptı: İçim yanar içim kanar da...
İŞTE BÜYÜK YANKI UYANDIRAN O BESTE:
"Nedir bu derdim... Ne sarı kanarya, Ne kara kartal da, ne de Trabzon da... Kaçarmış her golün... Hem lig maçlarında hem UEFA'da... Gözlerim arar her yerde sebebim forvet aşkım. İçim yanar içim kanar da forvetttttttttt..."
- 14.1.2019
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Fikret Orman: “Transfer yapıp yapmayacağımız süreç içerisinde belli olacak”
Toplam 1
Yorum
Bence Cok oyuncular Gitmesi lazim 4-5 Yeni Transfer Gelmesi lazim ama Bu gidiste 1 Isim gelecek 1-2 Oyuncu Gidecek Gibi Görünüyor !
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Beşiktaş'ta keyifler yerinde
Toplam 3
Yorum
karakartal Bu sevinçli ve neşeli tabloyu sezon sonunda görmek isterim
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Beşiktaş'ta keyifler yerinde
Toplam 3
Yorum
karakartal İhtiyaç olan bölgelere aranılan özelliklere sahip oyuncular alınırsa keyifler daha iyi olacak
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