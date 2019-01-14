İsyan çıktı – Fotomaç – 14 Ocak 2019
14 Ocak 2019, Pazartesi
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İsyan çıktı

İsyan çıktı

Galatasaraylı taraftarlar forvet için beste yaptı: İçim yanar içim kanar da...

Forvet transferinin yılan hikayesine dönmesi tribünlerini de harekete geçirdi. Tepkilerini dile getirmek isteyen sarıkırmızılılar, 'nin 'İsyan' adlı ünlü şarkısına forvet beklentilerini uyarladı.

İŞTE BÜYÜK YANKI UYANDIRAN O BESTE:

"Nedir bu derdim... Ne sarı kanarya, Ne kara kartal da, ne de da... Kaçarmış her golün... Hem lig maçlarında hem 'da... Gözlerim arar her yerde sebebim forvet aşkım. İçim yanar içim kanar da forvetttttttttt..."
  1. 14.1.2019
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