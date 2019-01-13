Benjamin Tetteh'de Galatasaray'a rakip çıktı
Galatasaray'ın kadrosuna katmak istediği Benjamin Tetteh’i, Manchester City kulübünün radarında olduğu öğrenildi.
21 yaşında ve dikkat çeken Ganalı oyuncuyu, Manchester City scoutlarının uzun süredir takip ettiği ve onunla ilgili düşüncelerinin de olumlu olduğu belirtildi.
MONACO İLE MASAYA OTURDU
Galatasaray transfer gündemini meşgul eden Batshuayi, Fransa yolunda... Golcü oyuncunun menajerinin, Monaco ile görüşmek üzere Fransa'ya gittiği ifade edildi. Ayrıca Monaco'nun hocası Henry, görüşmeleri doğruladı ve "Michy Batshuayi ile ilgileniyoruz" dedi.
TEKLİFİ KABUL EDİLMEDİ
Alexander Sörloth için Crystal Palace'ın iki teklifi geri çevirdiği ortaya çıktı. Norveç basınında yer alan haberde, Gent'e kiralanan 23 yaşındaki golcü için Palace'ın Galatasaray ve Championship ekiplerinden Middlesbrough'nun yaptığı teklifi kabul etmediği bildirildi.
- 13.1.2019
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Fikret Orman: “Transfer yapıp yapmayacağımız süreç içerisinde belli olacak”
Toplam 1
Yorum
Bence Cok oyuncular Gitmesi lazim 4-5 Yeni Transfer Gelmesi lazim ama Bu gidiste 1 Isim gelecek 1-2 Oyuncu Gidecek Gibi Görünüyor !
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Beşiktaş'ta keyifler yerinde
Toplam 3
Yorum
karakartal Bu sevinçli ve neşeli tabloyu sezon sonunda görmek isterim
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Beşiktaş'ta keyifler yerinde
Toplam 3
Yorum
karakartal İhtiyaç olan bölgelere aranılan özelliklere sahip oyuncular alınırsa keyifler daha iyi olacak
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