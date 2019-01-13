Benjamin Tetteh'de Galatasaray'a rakip çıktı
13 Ocak 2019, Pazar
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'de 'a rakip çıktı

Benjamin Tetteh'de Galatasaray'a rakip çıktı

'ın kadrosuna katmak istediği ’i, kulübünün radarında olduğu öğrenildi.

21 yaşında ve dikkat çeken Ganalı oyuncuyu, scoutlarının uzun süredir takip ettiği ve onunla ilgili düşüncelerinin de olumlu olduğu belirtildi.

MONACO İLE MASAYA OTURDU

transfer gündemini meşgul eden Batshuayi, Fransa yolunda... Golcü oyuncunun menajerinin, Monaco ile görüşmek üzere Fransa'ya gittiği ifade edildi. Ayrıca Monaco'nun hocası Henry, görüşmeleri doğruladı ve "Michy Batshuayi ile ilgileniyoruz" dedi.

TEKLİFİ KABUL EDİLMEDİ

Alexander Sörloth için 'ın iki teklifi geri çevirdiği ortaya çıktı. Norveç basınında yer alan haberde, Gent'e kiralanan 23 yaşındaki golcü için Palace'ın Galatasaray ve Championship ekiplerinden Middlesbrough'nun yaptığı teklifi kabul etmediği bildirildi.

  1. 13.1.2019
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