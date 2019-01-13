21 yaşında ve dikkat çeken Ganalı oyuncuyu, Manchester City scoutlarının uzun süredir takip ettiği ve onunla ilgili düşüncelerinin de olumlu olduğu belirtildi.

MONACO İLE MASAYA OTURDU



Galatasaray transfer gündemini meşgul eden Batshuayi, Fransa yolunda... Golcü oyuncunun menajerinin, Monaco ile görüşmek üzere Fransa'ya gittiği ifade edildi. Ayrıca Monaco'nun hocası Henry, görüşmeleri doğruladı ve "Michy Batshuayi ile ilgileniyoruz" dedi.



TEKLİFİ KABUL EDİLMEDİ



Alexander Sörloth için Crystal Palace'ın iki teklifi geri çevirdiği ortaya çıktı. Norveç basınında yer alan haberde, Gent'e kiralanan 23 yaşındaki golcü için Palace'ın Galatasaray ve Championship ekiplerinden Middlesbrough'nun yaptığı teklifi kabul etmediği bildirildi.