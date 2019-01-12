Çaykur Rizespor'dan Marcao açıklaması
12 Ocak 2019, Cumartesi
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'dan açıklaması

Çaykur Rizespor'dan Marcao açıklaması

Çaykur Rize’nin basın sözcüsü, “’yu bize 300 bin euro’dan biraz fazlaya önerdiler. Transfer etmedik” dedi.

'ın 3.5 milyon euro bonservis ödediği için 'dan şok bir iddia geldi. Karadeniz kulübünün basın sözcüsü Hasan Yavuz Bakır, pazartesi günü İstanbul'a gelecek Brezilyalı yıldızın daha önce kendilerine teklif edildiğini söyledi. Bakır, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, "Rakamı tam söylemeyeyim ama bizim onu istediğimiz doğruydu. Musa Çağıran'ı renklerimize bağlayınca da bu oyuncuyu almaktan vazgeçtik. 300 bin euro'nun biraz üstü bir rakamdı. Ama transfer etmedik" diye konuştu.

  1. 12.1.2019
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