Çaykur Rizespor'dan Marcao açıklaması
Çaykur Rize’nin basın sözcüsü, “Marcao’yu bize 300 bin euro’dan biraz fazlaya önerdiler. Transfer etmedik” dedi.
Galatasaray'ın 3.5 milyon euro bonservis ödediği Marcao için Çaykur Rizespor'dan şok bir iddia geldi. Karadeniz kulübünün basın sözcüsü Hasan Yavuz Bakır, pazartesi günü İstanbul'a gelecek Brezilyalı yıldızın daha önce kendilerine teklif edildiğini söyledi. Bakır, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, "Rakamı tam söylemeyeyim ama bizim onu istediğimiz doğruydu. Musa Çağıran'ı renklerimize bağlayınca da bu oyuncuyu almaktan vazgeçtik. 300 bin euro'nun biraz üstü bir rakamdı. Ama transfer etmedik" diye konuştu.
- 12.1.2019
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Fikret Orman: “Transfer yapıp yapmayacağımız süreç içerisinde belli olacak”
Toplam 1
Yorum
Bence Cok oyuncular Gitmesi lazim 4-5 Yeni Transfer Gelmesi lazim ama Bu gidiste 1 Isim gelecek 1-2 Oyuncu Gidecek Gibi Görünüyor !
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Beşiktaş'ta keyifler yerinde
Toplam 3
Yorum
karakartal Bu sevinçli ve neşeli tabloyu sezon sonunda görmek isterim
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Beşiktaş'ta keyifler yerinde
Toplam 3
Yorum
karakartal İhtiyaç olan bölgelere aranılan özelliklere sahip oyuncular alınırsa keyifler daha iyi olacak
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