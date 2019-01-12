Galatasaray'ın 3.5 milyon euro bonservis ödediği Marcao için Çaykur Rizespor'dan şok bir iddia geldi. Karadeniz kulübünün basın sözcüsü Hasan Yavuz Bakır, pazartesi günü İstanbul'a gelecek Brezilyalı yıldızın daha önce kendilerine teklif edildiğini söyledi. Bakır, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, "Rakamı tam söylemeyeyim ama bizim onu istediğimiz doğruydu. Musa Çağıran'ı renklerimize bağlayınca da bu oyuncuyu almaktan vazgeçtik. 300 bin euro'nun biraz üstü bir rakamdı. Ama transfer etmedik" diye konuştu.