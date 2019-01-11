Galatasaray Adası elden gitti mi?
Galatasaray Adası’yla ilgili olumsuz haberler gelirken Başkan Cengiz, “Bu konuyu bir şekilde çözümleyeceğiz. Yeni bir dava açacağız” dedi.
Kuruçeşmede'de harabeye dönen Galatasaray Adası'yla ilgili gelen haberler pek de iyi değil... Başkan Mustafa Cengiz, adayla ilgili davanın kaybedildiğini Divan Kurulu toplantısında açıkladı. Adanın eski işletmecisine, "Lütfen hakkını geri çek. Biz de üyelik itibarını iade edelim" mesajı verdi. Ancak adanın işletmecisinin, Maliye Hazinesi ile anlaşarak yıkılan adayı yeniden eski haline getirerek işletmesini üstleneceği ileri sürüldü.
- 11.1.2019
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Kasımpaşa'dan çifte transfer: Varela ve Haris...
Toplam 1
Yorum
eko transfer böle yapılır varela zımba gibi forvet gs yönetimi gitsin kurs alsın kpaşadan .gttiler 300lik adama 3,5 mi euro verdikler yazık
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Sihirli dokunuş
Toplam 4
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motta61 zor necmi hoca, çünkü onazinin sakat oluşu ,birde stoperdeki sorunu daha da büyütür, o yüzden bu sene imkansız. Seneye ama bu takım şampiyon
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Mehmet Sepil'den borç vurgusu
Toplam 1
Yorum
neoplan adamsın
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