Galatasaray Adası elden gitti mi?

Kuruçeşmede'de harabeye dönen Galatasaray Adası'yla ilgili gelen haberler pek de iyi değil... Başkan Mustafa Cengiz, adayla ilgili davanın kaybedildiğini Divan Kurulu toplantısında açıkladı. Adanın eski işletmecisine, "Lütfen hakkını geri çek. Biz de üyelik itibarını iade edelim" mesajı verdi. Ancak adanın işletmecisinin, Maliye Hazinesi ile anlaşarak yıkılan adayı yeniden eski haline getirerek işletmesini üstleneceği ileri sürüldü.