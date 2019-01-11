Galatasaray Adası elden gitti mi?
11 Ocak 2019, Cuma
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elden gitti mi?

Galatasaray Adası elden gitti mi?

’yla ilgili olumsuz haberler gelirken Başkan Cengiz, “Bu konuyu bir şekilde çözümleyeceğiz. Yeni bir dava açacağız” dedi.

Kuruçeşmede'de harabeye dönen 'yla ilgili gelen haberler pek de iyi değil... Başkan , adayla ilgili davanın kaybedildiğini toplantısında açıkladı. Adanın eski işletmecisine, "Lütfen hakkını geri çek. Biz de üyelik itibarını iade edelim" mesajı verdi. Ancak adanın işletmecisinin, Maliye Hazinesi ile anlaşarak yıkılan adayı yeniden eski haline getirerek işletmesini üstleneceği ileri sürüldü.

  1. 11.1.2019
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