Galatasaray transfer haberleri... Ara transfer dönemi... Gelenler, gidenler...
07 Ocak 2019, Pazartesi
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haberleri... dönemi... Gelenler, gidenler...

Galatasaray transfer haberleri... Ara transfer dönemi... Gelenler, gidenler...

Devre arası döneminin açılmasıyla 'da hareketli günler yaşanıyor... Sarı kırmızılı kulüpten bir oyuncu transferle ayrılırken iki ismin de bileti kesildi. Galatasaray'da dönemine dair detaylar haberimizde...

'de devre arası dönemi 3 Ocak Perşembe günü başladı. Transfer gündemi kalabalık geçen ekiplerden 'da henüz transferle gelen oyuncu yer almazken Garry Rodrigues 9 milyon euro karşılığında Al-Ittihad takımına transfer oldu. Sarı kırmızılı ekipte ile 'un bileti kesilirken iki oyuncunun kendilerine kulüp bulmaları istendi.

Golcü arayışı içinde olan Galatasaray'da Guangzhou Evergrande takımında forma giyen Alan listenin başında yer alırken 'dan Michy Batshuayi, 'dan listede yer alan diğer isimlerden...

ekiplerinden Tottenham'da forma giyen 'nin adı da sarı kırmızılar için geçiyor...

dönemine mutlak golcü transferi parolası ile giren Galatasaray'da en yakın zamanda santrfor transferinin açıklanması bekleniyor.

  1. 7.1.2019 15:11
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