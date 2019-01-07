Galatasaray transfer haberleri... Ara transfer dönemi... Gelenler, gidenler...
Devre arası transfer döneminin açılmasıyla Galatasaray'da hareketli günler yaşanıyor... Sarı kırmızılı kulüpten bir oyuncu transferle ayrılırken iki ismin de bileti kesildi. Galatasaray'da ara transfer dönemine dair detaylar haberimizde...
Spor Toto Süper Lig'de devre arası transfer dönemi 3 Ocak Perşembe günü başladı. Transfer gündemi kalabalık geçen ekiplerden Galatasaray'da henüz transferle gelen oyuncu yer almazken Garry Rodrigues 9 milyon euro karşılığında Al-Ittihad takımına transfer oldu. Sarı kırmızılı ekipte Serdar Aziz ile Eren Derdiyok'un bileti kesilirken iki oyuncunun kendilerine kulüp bulmaları istendi.
Golcü arayışı içinde olan Galatasaray'da Guangzhou Evergrande takımında forma giyen Alan listenin başında yer alırken Valencia'dan Michy Batshuayi, Shanghai Shenhua'dan Demba Ba listede yer alan diğer isimlerden...
Premier Lig ekiplerinden Tottenham'da forma giyen Fernando Llorente'nin adı da sarı kırmızılar için geçiyor...
Devre arası transfer dönemine mutlak golcü transferi parolası ile giren Galatasaray'da en yakın zamanda santrfor transferinin açıklanması bekleniyor.
- 7.1.2019 15:11
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Boutaib’in yerine Larin
Toplam 1
Yorum
cio sa cok güzel olmuş baba
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Yeniden Savic!
Toplam 2
Yorum
arif onazi çok iyiydi yer zor dolar, takımı etkiler, hem defansif hem ofansif futbolcu..
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Galatasaray'da komando idmanı
Toplam 1
Yorum
GSGS ALAN VE MANGALA YI KESİN ALIN. YEDEK FORVET VE STOPERİ ADARETEN ALIN FARKETMEZ.
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