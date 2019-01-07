Galatasaray transfer haberleri... Ara transfer dönemi... Gelenler, gidenler...

Spor Toto Süper Lig'de devre arası transfer dönemi 3 Ocak Perşembe günü başladı. Transfer gündemi kalabalık geçen ekiplerden Galatasaray'da henüz transferle gelen oyuncu yer almazken Garry Rodrigues 9 milyon euro karşılığında Al-Ittihad takımına transfer oldu. Sarı kırmızılı ekipte Serdar Aziz ile Eren Derdiyok'un bileti kesilirken iki oyuncunun kendilerine kulüp bulmaları istendi.

Golcü arayışı içinde olan Galatasaray'da Guangzhou Evergrande takımında forma giyen Alan listenin başında yer alırken Valencia'dan Michy Batshuayi, Shanghai Shenhua'dan Demba Ba listede yer alan diğer isimlerden...

Premier Lig ekiplerinden Tottenham'da forma giyen Fernando Llorente'nin adı da sarı kırmızılar için geçiyor...

Devre arası transfer dönemine mutlak golcü transferi parolası ile giren Galatasaray'da en yakın zamanda santrfor transferinin açıklanması bekleniyor.