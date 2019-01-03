Bilbao peşinde
Galatasaray'a bir kötü haber de Llorente'den...
Galatasaray'a bir kötü haber de Llorente'den... İspanyol basını, Galatasaray'ın da ilgilendiği Llorente için Atletibo Bilbao seçeneği doğduğunu ve golcü oyuncunun eski kulübüne dönebileceğini okuyucularına duyurdu. İtalyanlar ise, Real Madrid'in de gündemde olduğunu iddia etti.
- 3.1.2019
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Jusuf Nurkic'den eşine zor rastlanan istatistik
Toplam 1
Yorum
Enda Tek başına bi takım :)
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2018'de Trabzonspor'da neler oldu?
Toplam 1
Yorum
Alper ALPAGUT Türkiye Süper Ligi 2018-19 sezonu sonunda EFSANE TRABZONSPOR(O:17 G:8 B:5 M:4 P:29)'un ŞAMPİYON olacağına inanıyorum. Sevgi ve Saygılarımla.
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Çaykur Rizespor'da transfer hareketliliği başladı
Toplam 1
Yorum
BAŞARI BU BAŞARISIZLIK SANA YAKIŞMIYOR OKAN IM. GERİ DEĞİL İLERİ ŞART. GS HOCALIĞI SENİ BEKLİYOR. SENİN OLDUĞUN YERDE BAŞARI OLMALI OKAN HOCAM
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