Bilbao peşinde – Fotomaç – 03 Ocak 2019
03 Ocak 2019, Perşembe
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peşinde

Bilbao peşinde

'a bir kötü haber de 'den...

'a bir kötü haber de 'den... İspanyol basını, Galatasaray'ın da ilgilendiği Llorente için Atletibo seçeneği doğduğunu ve golcü oyuncunun eski kulübüne dönebileceğini okuyucularına duyurdu. İtalyanlar ise, 'in de gündemde olduğunu iddia etti.

  1. 3.1.2019
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