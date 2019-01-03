Bilbao peşinde

Galatasaray'a bir kötü haber de Llorente'den... İspanyol basını, Galatasaray'ın da ilgilendiği Llorente için Atletibo Bilbao seçeneği doğduğunu ve golcü oyuncunun eski kulübüne dönebileceğini okuyucularına duyurdu. İtalyanlar ise, Real Madrid'in de gündemde olduğunu iddia etti.