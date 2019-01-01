Maicon'a talih kuşu kondu!
Galatasaray, Maicon için kapısını çalan iki Suudi Arabistan kulübünden en yüksek teklifi veren takıma Brezilyalı savunmacı ile görüşme izni verecek.
Sezon başında son anda Al-Hilal'in kapısından dönen Maicon Roque'ye Suudi Arabistan ekiplerinden Al İttihad'ın da talip olduğu öğrenildi. İki kulüp de Maicon için teklifler hazırlarken Brezilyalı savunmacının tercihini daha yüksek ücret veren kulüpten yana kullanacağı bildirildi. Geçtiğimiz sezon başında Brezilya ekibi Sao Paulo'dan Galatasaray'a 7.5 milyon euro'ya transfer olan Maicon, Galatasaray'dan yıllık 2.2 milyon euro kazanıyor. Sarı-kırmızılı ekip, 30 yaşındaki futbolcu için 5 milyon euro bonservis bedeli istiyor.
ÇIKIŞA EN YAKIN İSİM
Geçen sezon 35 maçta oynayan ve 5 gol atan Maicon bu sezon ise 20 maçta forma giydi ve 1 gol kaydetti.
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Volkan Demirel'e gün doğdu!
Toplam 1
Yorum
FENERBAHÇE İÇİN VOLKAN BİZ SENİN SUÇLU OLMADIĞINI VE NE KADAR DELİKANLI BİR FENERBAHÇELİ OLDUĞUNU ÇOK İYİ BİLİYORUZ.FENERBAHÇE İÇİN ÖZÜR DİLE VE DÖN.
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Yeniden Visca
Toplam 1
Yorum
BNODROM ALACAKSANIZ VİSCA GİBİ ADAMLARI FENERE ALIN. BOŞ TRANSFERLER YAPMANIZA GERK YOK
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Sehic uygun rakama gelir
Toplam 2
Yorum
zz61 defansı güçlendirirsek şampiyon oluruz iyi bir kaleci şart
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