Sezon başında son anda Al-Hilal'in kapısından dönen Maicon Roque'ye Suudi Arabistan ekiplerinden Al İttihad'ın da talip olduğu öğrenildi. İki kulüp de Maicon için teklifler hazırlarken Brezilyalı savunmacının tercihini daha yüksek ücret veren kulüpten yana kullanacağı bildirildi. Geçtiğimiz sezon başında Brezilya ekibi Sao Paulo'dan Galatasaray'a 7.5 milyon euro'ya transfer olan Maicon, Galatasaray'dan yıllık 2.2 milyon euro kazanıyor. Sarı-kırmızılı ekip, 30 yaşındaki futbolcu için 5 milyon euro bonservis bedeli istiyor.



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Geçen sezon 35 maçta oynayan ve 5 gol atan Maicon bu sezon ise 20 maçta forma giydi ve 1 gol kaydetti.