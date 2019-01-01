Maicon'a talih kuşu kondu!
01 Ocak 2019, Salı
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Maicon'a talih kuşu kondu!

Maicon'a talih kuşu kondu!

, Maicon için kapısını çalan iki kulübünden en yüksek teklifi veren takıma Brezilyalı savunmacı ile görüşme izni verecek.

Sezon başında son anda Al-Hilal'in kapısından dönen Maicon Roque'ye ekiplerinden Al İttihad'ın da talip olduğu öğrenildi. İki kulüp de Maicon için teklifler hazırlarken Brezilyalı savunmacının tercihini daha yüksek ücret veren kulüpten yana kullanacağı bildirildi. Geçtiğimiz sezon başında Brezilya ekibi 'dan 'a 7.5 milyon euro'ya transfer olan Maicon, Galatasaray'dan yıllık 2.2 milyon euro kazanıyor. Sarı-kırmızılı ekip, 30 yaşındaki futbolcu için 5 milyon euro bonservis bedeli istiyor.

ÇIKIŞA EN YAKIN İSİM

Geçen sezon 35 maçta oynayan ve 5 gol atan Maicon bu sezon ise 20 maçta forma giydi ve 1 gol kaydetti.

  1. 1.1.2019
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