Kayserispor 85 bin taraftara oynadı
Spor Toto Süper Lig'de mücadele veren Kayserispor, bu sezon sahasında 85.670 taraftarı tribüne çekti.
10.7 BİN ORTALAMA
Kayserispor Başkan Vekili Naci Bedir, İHA muhabirine yaptığı açıklamasında "Ligin ilk yarısında 8 iç saha maçına çıktık. Bu maçlarda 85 bin 670 taraftarı tribünde görebildik. Seyircinin en az geldiği Rizespor maçı oldu. Tribünleri en fazla dolduran müsabaka ise Galatasaray maçı oldu. İlk yarıda 10 bin 708 ortalama ile oynadık. Ligin ikinci yarısında çok daha önemli maçlarımız olacak. Bu maçlarda taraftarımızdan daha fazla destek görmek istiyoruz" dedi.
MAÇLAR VE TARAFTAR SAYISI
Kayserispor, ligin ilk yarısında sahasında 8 müsabakaya çıktı. Bu müsabakadaki resmi seyirci sayısı şu şekilde oldu:
1.Hafta: Antalyaspor: 10.800
3.Hafta: Y.Malatyaspor: 9.980
6.Hafta: Konyaspor: 10.580
8.Hafta: Ç.Rizespor: 7.515
10.Hafta: Sivasspor: 10.255
12.Hafta: Galatasaray: 16.364
14.Hafta: Trabzonspor: 10.920
16.Hafta: Akhisarspor: 9.256
- 30.12.2018 10:25
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Ozan Kabak Galatasaray'dan ayrılıyor
Toplam 3
Yorum
OZAN YAPMA BUNU.UZAT OZAN DAHA GENÇSİN.SENİ SEN YAPAN YEMEK YEDİĞİN KAPA PİSLEME. SENİ ALAN ÇOK OLUR.PARADA KAZANIRSIN MESELE TAKIMINA PARA KAZANDIRABİLMEK
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Satılması teklif dahi edilemez!
Toplam 1
Yorum
Aslan Satilmasi BASARIDIR
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Galatasaray Alan Carvalho ile anlaşmaya vardı | Alan Carvalho kimdir?
Toplam 3
Yorum
gözünüzü seveyim şu plan programı yapn baştan beklemeyin son günü.satın bir önce.taliplerle işi sıkılaştırın.biraz indirimle falan satın
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