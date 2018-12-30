Kayserispor 85 bin taraftara oynadı – Fotomaç – 30 Aralık 2018
30 Aralık 2018, Pazar
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85 bin taraftara oynadı

Kayserispor 85 bin taraftara oynadı

'de mücadele veren , bu sezon sahasında 85.670 taraftarı tribüne çekti.

2018-2019 sezonunda Stadı'nda 8 maça çıkan , toplamda 85 bin 670 taraftarı tribüne çekmeyi başardı. Lige ile sahasında oynadığı maçla start veren Kayserispor, ilk yarıdaki son iç saha maçında Akhisarspor ile karşılaştı.

10.7 BİN ORTALAMA
Kayserispor Başkan Vekili Naci Bedir, muhabirine yaptığı açıklamasında "Ligin ilk yarısında 8 iç saha maçına çıktık. Bu maçlarda 85 bin 670 taraftarı tribünde görebildik. Seyircinin en az geldiği Rizespor maçı oldu. Tribünleri en fazla dolduran müsabaka ise maçı oldu. İlk yarıda 10 bin 708 ortalama ile oynadık. Ligin ikinci yarısında çok daha önemli maçlarımız olacak. Bu maçlarda taraftarımızdan daha fazla destek görmek istiyoruz" dedi.

MAÇLAR VE TARAFTAR SAYISI

Kayserispor, ligin ilk yarısında sahasında 8 müsabakaya çıktı. Bu müsabakadaki resmi seyirci sayısı şu şekilde oldu:

1.Hafta: Antalyaspor: 10.800
3.Hafta: Y.Malatyaspor: 9.980
6.Hafta: : 10.580
8.Hafta: Ç.Rizespor: 7.515
10.Hafta: : 10.255
12.Hafta: Galatasaray: 16.364
14.Hafta: : 10.920
16.Hafta: Akhisarspor: 9.256
  1. 30.12.2018 10:25
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