Galatasaray, Keçiörengücü maçına hazır

Galatasaray, Ziraat Türkiye Kupası 5. tur rövanşında yarın TFF 2. Lig ekiplerinden Keçiörengücü ile oynayacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.

Kulübün açıklamasına göre Florya Metin Oktay Tesisleri'nde teknik direktör Fatih Terim yönetiminde basına kapalı gerçekleştirilen antrenmanda, Süper Lig'deki Medipol Başakşehir maçında forma giyen futbolcular yenilenme çalışması yaptı.

Diğer futbolcular ise ısınma hareketleri ve pas çalışmalarının ardından sınırlı alanda çift kale maç oynadı.

Medipol Başakşehir maçında sakatlanan Garry Rodrigues'in sağ üst arka adale grubunda hafif zorlanma tespit edilirken, bu futbolcu yenilenme çalışmasına katıldı.

Younes Belhanda, tedavisinin ardından kondisyonerler eşliğinde sahada, Sinan Gümüş de özel program dahilinde salon ve sahada çalıştı.

Emre Akbaba ise salon çalışmalarını sürdürdü.

Sarı-kırmızılılar, antrenmanın ardından tesislerde kampa girdi.