Galatasaray, Keçiörengücü maçına hazır
Galatasaray, Ziraat Türkiye Kupası 5. tur rövanşında yarın TFF 2. Lig ekiplerinden Keçiörengücü ile oynayacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.
Galatasaray, Ziraat Türkiye Kupası 5. tur rövanşında yarın TFF 2. Lig ekiplerinden Keçiörengücü ile oynayacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.
Kulübün açıklamasına göre Florya Metin Oktay Tesisleri'nde teknik direktör Fatih Terim yönetiminde basına kapalı gerçekleştirilen antrenmanda, Süper Lig'deki Medipol Başakşehir maçında forma giyen futbolcular yenilenme çalışması yaptı.
Diğer futbolcular ise ısınma hareketleri ve pas çalışmalarının ardından sınırlı alanda çift kale maç oynadı.
Medipol Başakşehir maçında sakatlanan Garry Rodrigues'in sağ üst arka adale grubunda hafif zorlanma tespit edilirken, bu futbolcu yenilenme çalışmasına katıldı.
Younes Belhanda, tedavisinin ardından kondisyonerler eşliğinde sahada, Sinan Gümüş de özel program dahilinde salon ve sahada çalıştı.
Emre Akbaba ise salon çalışmalarını sürdürdü.
Sarı-kırmızılılar, antrenmanın ardından tesislerde kampa girdi.
- 17.12.2018 20:44
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TARAF KOCAMAN AFERİN UMUTLARINDA GÖNLÜN GİBİ KOCAMAN OLSUN DELİKANLI .
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muslera hayranı ne olursa olsun muslera en ıyısı
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ayar işleri FBnin Başakşehirden gol yediği anda VARın çalışmadığı söylendi gol sayılmadı.
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