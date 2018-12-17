Galatasaray, Keçiörengücü maçına hazır – Fotomaç – 17 Aralık 2018
17 Aralık 2018, Pazartesi
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, Keçiörengücü maçına hazır

Galatasaray, Keçiörengücü maçına hazır

, 5. tur rövanşında yarın 2. Lig ekiplerinden Keçiörengücü ile oynayacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.

, 5. tur rövanşında yarın 2. Lig ekiplerinden Keçiörengücü ile oynayacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.

Kulübün açıklamasına göre 'nde teknik direktör yönetiminde basına kapalı gerçekleştirilen antrenmanda, 'deki maçında forma giyen futbolcular yenilenme çalışması yaptı.

Diğer futbolcular ise ısınma hareketleri ve pas çalışmalarının ardından sınırlı alanda çift kale maç oynadı.

Medipol Başakşehir maçında sakatlanan Garry Rodrigues'in sağ üst arka adale grubunda hafif zorlanma tespit edilirken, bu futbolcu yenilenme çalışmasına katıldı.

Younes , tedavisinin ardından kondisyonerler eşliğinde sahada, de özel program dahilinde salon ve sahada çalıştı.

Emre Akbaba ise salon çalışmalarını sürdürdü.

Sarı-kırmızılılar, antrenmanın ardından tesislerde kampa girdi.

  1. 17.12.2018 20:44
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