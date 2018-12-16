Galatasaray Fatih Terim'siz tat vermiyor
Fenerbahçe derbisinden bu yana cezalı Fatih Terim’siz 6 maça çıkan Cimbom, adeta 3 puana hasret kaldı. Şahin ve Davala yetersiz kaldı
Cimbom, Fatih Terim'siz tat vermiyor... Sarı-kırmızılı ekibin tecrübeli hocası, olaylı Fenerbahçe derbisi sonrası 10 maç men cezası almıştı. Dün akşam Başakşehir karşısında 6 maçlık cezasını tamamlayan Fatih Terim'den mahrum kalan G.Saray, bu periyotta sadece 2 galibiyet alabildi. 3. İstanbul Fatih Terim Stadı'ndaki locadan kendisi gibi cezalı olan Hasan Şaş ile birlikte Başakşehir maçını takip eden Terim'in 4 maçlık cezası kaldı. Saha içindeki futbolcuların yaptıkları top kayıplarına tepki gösteren usta teknik adam, saha kenarındaki yardımcıları Levent Şahin ve Ümit Davala'yı da direktifleriyle yönlendirmeye çalıştı. Lider Başakşehir ile puan farkını koruyan sarı-kırmızılılar, özlemle Terim'i bekliyor.
- 16.12.2018
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Süper Lig’e koşuyor
Toplam 1
Yorum
ali hak ettiği süper lig yakındır.çıkacak. bekliyoruz. şampiyon denizlispor.
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Donk’un kontratı 1 yıl daha uzadı
Toplam 1
Yorum
hagi10 adam hakediyor helal olsun aslanımmm
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MAÇ SONUCU: Atiker Konyaspor - Çaykur Rizespor 0-2
Toplam 1
Yorum
TEBRİKLER ONUN ADI OKAN BURUK. BEN HOCAYIM VEDE BURADAYIM DİYOR BU ESKİ ASLAN.TEBRİKLER OKAN HOCAM
Galatasaray Fatih Terim'siz tat vermiyor haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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