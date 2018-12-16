Galatasaray Fatih Terim'siz tat vermiyor – Fotomaç – 16 Aralık 2018
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Galatasaray 'siz tat vermiyor

Galatasaray Fatih Terim'siz tat vermiyor

derbisinden bu yana cezalı ’siz 6 maça çıkan Cimbom, adeta 3 puana hasret kaldı. Şahin ve Davala yetersiz kaldı

Cimbom, 'siz tat vermiyor... Sarı-kırmızılı ekibin tecrübeli hocası, olaylı derbisi sonrası 10 maç men cezası almıştı. Dün akşam karşısında 6 maçlık cezasını tamamlayan Fatih Terim'den mahrum kalan G.Saray, bu periyotta sadece 2 galibiyet alabildi. 3. İstanbul Fatih Terim Stadı'ndaki locadan kendisi gibi cezalı olan ile birlikte Başakşehir maçını takip eden Terim'in 4 maçlık cezası kaldı. Saha içindeki futbolcuların yaptıkları top kayıplarına tepki gösteren usta teknik adam, saha kenarındaki yardımcıları Levent Şahin ve 'yı da direktifleriyle yönlendirmeye çalıştı. Lider Başakşehir ile puan farkını koruyan sarı-kırmızılılar, özlemle Terim'i bekliyor.

  1. 16.12.2018
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