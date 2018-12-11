Galatasaray'ın sezon başında 6 milyon euro'ya Al Hilal'e sattığı Bafetimbi Gomis gündemdeki yerini koruyor. Teknik direktör Fatih Terim, sarı-kırmızılı takımda boşluğu kapatılamayan Fransız yıldızla ilgili sessizliğini bozdu. Gomis'in iyi bir golcü olduğunu belirten ve hizmetlerinden dolayı teşekkür eden deneyimli çalıştırıcı, "Galatasaray'ın, Bafetimbi Gomis'in yerine iki oyuncu alma niyeti olmasa Gomis'i verir mi? Bize iki oyuncu alınacağı söylendiği için o dönemde böyle bir karar verdik" diye konuştu.



O GÜN İÇİN DOĞRUYDU

Bazı yerlerde, "Satılmasına teknik heyet 'Evet' dedi" diye okuduğunu kaydeden Terim şöyle devam etti: "'Evet' dememizin bir sebebi var. Galatasaray'ın menfaati neyse 'Evet' deriz. O gün idari olarak da teknik olarak da karar verildi. Kararımızın ekonomik, idari sebepleri oldu. Satılması o gün için doğruydu." Sarı-kırmızılı çalıştırıcı, "Gomis bugün olsa bazı şeyler değişebilir miydi? Evet. Bunu inkar etmememiz lazım" demekten de kendini alamadı.

MELO VE SNEİJDER'E KAPILARI AÇTI

Basın toplantısında, "Melo ve Wesley Sneijder'in devre arasında gelip, gelmeyeceğinin" sorulması üzerine Fatih Terim, "İkisi de bize çok emeği geçmiş büyük oyuncular. Şartlar ne getirir bilmiyorum ama şu ana kadar bu konuda temas olmadı. Temasımız olması gerekmiyor. Çağırsak geleceklerini biliyoruz. G.Saraylılar bu kadarını bilsin yeter. Onların ismini söyleyince bile yüzüm gülüyor" dedi.



SERZENİŞTE BULUNDU

Gruptan çıksaydık Gomis hiçbirinizin aklınıza gelmezdi" diyerek basına ve taraftarlara biraz da sitem eden Fatih Terim, "Bir tarafa yıkılma çabası görüyorum. O gün için o kararın verilmesi doğruydu. Demek ki iki taraf da bunu istedik. Bundan sonra 'o dedi bu dedi' gerek yok" diye konuştu.



İNANCIMIZ BİTMEDİ

Unutulmamalıdır. Bu güçlü marka, kendini yenileyebilir. Avrupa maçlarının atmosferini, ortamını ve kıymetini iyi bilir. Porto maçında kendi seyircisi önünde şartları zorlayarak, inancımızı bitirmeden bir maç oynayacağız.



Galatasaray bunların üstesinden gelir. Biz hep beraber bir araya gelmeye devam etmeliyiz. 40 bin küsur bir antrenmana değil, tüm camia öyle bir araya gelmek zorundayız" açıklamasını yaptı.



Savaş ÇORLU