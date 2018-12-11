Fatih Terim'den golcü göndermesi!
Gomis’in iyi bir golcü olduğunu ifade eden Fatih Terim, “Olsa bazı şeyler değişebilir miydi? Evet. Bunu inkar etmemek lazım” ifadesini kullandı.
Galatasaray'ın sezon başında 6 milyon euro'ya Al Hilal'e sattığı Bafetimbi Gomis gündemdeki yerini koruyor. Teknik direktör Fatih Terim, sarı-kırmızılı takımda boşluğu kapatılamayan Fransız yıldızla ilgili sessizliğini bozdu. Gomis'in iyi bir golcü olduğunu belirten ve hizmetlerinden dolayı teşekkür eden deneyimli çalıştırıcı, "Galatasaray'ın, Bafetimbi Gomis'in yerine iki oyuncu alma niyeti olmasa Gomis'i verir mi? Bize iki oyuncu alınacağı söylendiği için o dönemde böyle bir karar verdik" diye konuştu.
O GÜN İÇİN DOĞRUYDU
Bazı yerlerde, "Satılmasına teknik heyet 'Evet' dedi" diye okuduğunu kaydeden Terim şöyle devam etti: "'Evet' dememizin bir sebebi var. Galatasaray'ın menfaati neyse 'Evet' deriz. O gün idari olarak da teknik olarak da karar verildi. Kararımızın ekonomik, idari sebepleri oldu. Satılması o gün için doğruydu." Sarı-kırmızılı çalıştırıcı, "Gomis bugün olsa bazı şeyler değişebilir miydi? Evet. Bunu inkar etmememiz lazım" demekten de kendini alamadı.
MELO VE SNEİJDER'E KAPILARI AÇTI
Basın toplantısında, "Melo ve Wesley Sneijder'in devre arasında gelip, gelmeyeceğinin" sorulması üzerine Fatih Terim, "İkisi de bize çok emeği geçmiş büyük oyuncular. Şartlar ne getirir bilmiyorum ama şu ana kadar bu konuda temas olmadı. Temasımız olması gerekmiyor. Çağırsak geleceklerini biliyoruz. G.Saraylılar bu kadarını bilsin yeter. Onların ismini söyleyince bile yüzüm gülüyor" dedi.
SERZENİŞTE BULUNDU
Gruptan çıksaydık Gomis hiçbirinizin aklınıza gelmezdi" diyerek basına ve taraftarlara biraz da sitem eden Fatih Terim, "Bir tarafa yıkılma çabası görüyorum. O gün için o kararın verilmesi doğruydu. Demek ki iki taraf da bunu istedik. Bundan sonra 'o dedi bu dedi' gerek yok" diye konuştu.
İNANCIMIZ BİTMEDİ
Unutulmamalıdır. Bu güçlü marka, kendini yenileyebilir. Avrupa maçlarının atmosferini, ortamını ve kıymetini iyi bilir. Porto maçında kendi seyircisi önünde şartları zorlayarak, inancımızı bitirmeden bir maç oynayacağız.
Galatasaray bunların üstesinden gelir. Biz hep beraber bir araya gelmeye devam etmeliyiz. 40 bin küsur bir antrenmana değil, tüm camia öyle bir araya gelmek zorundayız" açıklamasını yaptı.
Savaş ÇORLU
- 11.12.2018
-
Fenerbahçe’de 10 numara yok!
Toplam 5
Yorum
karado taraftar istedi ali koç geldi,taraftar istedi aykut gitti,taraftar istedi ersun geldi fb küme düştü.
-
Fatih Terim'den flaş Gomis, Melo ve Sneijder açıklaması!
Toplam 1
Yorum
gsgs hocam sen biz eksik değiliz. sahaya 11 kişi çıkıyoruz diyosun ama eksikler yüzünden takım psikolojik olarak eziliyor.mental olarak düşüyor.
-
Son 13 yılın en kötüsü
Toplam 2
Yorum
BJK'li Senol Günes BJK'da üstüste rekorlar kirdi basari anlaminda. SImdi de ters yönde kirma yolunda... FB'ye fazla gülmeyelim bence..
Fatih Terim'den golcü göndermesi! haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.