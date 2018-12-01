Derbi öncesi son antreman TT Stadı'nda!

Aldığı sonuçlarla kötü bir tablo ortaya koyan, birçok sakat ve cezalı ismiyle Beşiktaş derbisine hazırlanan G.Saray, moral arıyor. Geçtiğimiz sezon Kadıköy'deki Fenerbahçe derbisi öncesi TT Stadı'nda taraftara açık idman yapan sarı-kırmızılılar, yine benzer bir birliktelik oluşturarak Beşiktaş maçına yüksek motivasyonla gitmeyi hedefliyor.

Saat 19.05'te başlayacak antrenmada kombineler geçerli olacak. Kombinesizler, GS Store'dan 19.05 liralık alışveriş veya müze bileti alarak antrenmanı takip edebilecek.



BÜYÜK GALATASARAY TARAFTARINA



Fatih Terim, Twitterdan taraftara çağrı yaptı. İmparator, "Müzesindeki her bir kupada gönlü, ruhu, emeği olan ve 30 milyonu temsil eden büyük Galatasaray'ın büyük taraftarı, 19.05'te Aslantepe'de buluşuyoruz" dedi.