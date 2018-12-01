Derbi öncesi son antreman TT Stadı'nda!
03 Mart 2019, Pazar
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Derbi öncesi son antreman TT Stadı'nda!

Derbi öncesi son antreman TT Stadı'nda!

Zor günler geçiren , 19.05’te Aslantepe’ye çıkıyor. Sarı-kırmızılı binlerce futbolsever, takımı ayağa kaldırmak için antrenmana akın etmeye hazırlanıyor.

Aldığı sonuçlarla kötü bir tablo ortaya koyan, birçok sakat ve cezalı ismiyle derbisine hazırlanan G.Saray, moral arıyor. Geçtiğimiz sezon Kadıköy'deki derbisi öncesi TT Stadı'nda taraftara açık idman yapan sarı-kırmızılılar, yine benzer bir birliktelik oluşturarak Beşiktaş maçına yüksek motivasyonla gitmeyi hedefliyor.

Saat 19.05'te başlayacak antrenmada kombineler geçerli olacak. Kombinesizler, GS Store'dan 19.05 liralık alışveriş veya müze bileti alarak antrenmanı takip edebilecek.

BÜYÜK GALATASARAY TARAFTARINA

, Twitterdan taraftara çağrı yaptı. İmparator, "Müzesindeki her bir kupada gönlü, ruhu, emeği olan ve 30 milyonu temsil eden büyük 'ın büyük taraftarı, 19.05'te Aslantepe'de buluşuyoruz" dedi.

  1. 1.12.2018
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