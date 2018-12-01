Derbi öncesi son antreman TT Stadı'nda!
Zor günler geçiren Galatasaray, 19.05’te Aslantepe’ye çıkıyor. Sarı-kırmızılı binlerce futbolsever, takımı ayağa kaldırmak için antrenmana akın etmeye hazırlanıyor.
Aldığı sonuçlarla kötü bir tablo ortaya koyan, birçok sakat ve cezalı ismiyle Beşiktaş derbisine hazırlanan G.Saray, moral arıyor. Geçtiğimiz sezon Kadıköy'deki Fenerbahçe derbisi öncesi TT Stadı'nda taraftara açık idman yapan sarı-kırmızılılar, yine benzer bir birliktelik oluşturarak Beşiktaş maçına yüksek motivasyonla gitmeyi hedefliyor.
Saat 19.05'te başlayacak antrenmada kombineler geçerli olacak. Kombinesizler, GS Store'dan 19.05 liralık alışveriş veya müze bileti alarak antrenmanı takip edebilecek.
BÜYÜK GALATASARAY TARAFTARINA
Fatih Terim, Twitterdan taraftara çağrı yaptı. İmparator, "Müzesindeki her bir kupada gönlü, ruhu, emeği olan ve 30 milyonu temsil eden büyük Galatasaray'ın büyük taraftarı, 19.05'te Aslantepe'de buluşuyoruz" dedi.
- 1.12.2018
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Filede derbi heyecanı
Toplam 1
Yorum
EMRE HADİ ASLANIM BU MACIDA ALALIM
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Fatih Öztürk duyurdu! Galatasaray...
Toplam 4
Yorum
sek gs maçından önce sakatlanması manidar
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Fatih Öztürk duyurdu! Galatasaray...
Toplam 4
Yorum
FUTBOL USA AKHISAR NEDEN ACIKLAMA YAPMIYOR, BEN ZANNETMIYORUM TERIM 32 YASINDA BIR KALECIYI GS'A ALSIN
Derbi öncesi son antreman TT Stadı'nda! haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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