Schalke - Lokomotiv arasında ilginç mesajlaşma!
Temsilcimiz Galatasaray'ın yer aldığı Şampiyonlar Ligi D Grubu'nda Porto ile Schalke gruptan çıkmayı garantiledi. Galatasaray ile Lokomotiv Moskova ise Avrupa Ligi için mücadele edecek. Son maçta karşılaşacak Schalke ile Lokomotiv ekiplerinin sosyal medya hesapları arasındaki diyalog dikkat çekti.
Lokomotiv'in Galatasaray'ı yenmesiyle ise Porto ve Schalke, 5. maçlar öncesinde 2. turu garantiledi.
Lokomotiv Moskova'nın Galatasaray'ı yenmesinin ardından Schalke, Twitter'dan Lokomotiv'i tebrik etti.
Lokomotiv Moskova ise son maçta karşılaşacakları, gruptan çıkmayı garantileyen Schalke'ye "Rica ederiz beyler, o zaman 11 Aralık'ta ne yapmanız gerektiğiniz biliyorsunuz" diye yanıt verdi.
- 28.11.2018 23:35
- Güncelleme: 28.11.2018 23:48
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Fenerbahçe'den Galatasaray'a gönderme: "Bir kulübe ayrıcalık sağlanamaz"
Toplam 2
Yorum
akrep sizin işinize gelince nasıl birleşip adalet arıyorsunuz aradığınız yapmaya çalıştığınız adaletsizlik değilmi gs cezalandırılsın demi
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Galatasaray taraftarının takımına güveni tam
Toplam 1
Yorum
HADİ ASLANLAR HAYDİ ASLANLAR.GÜVENİYORUZ SİZE SEZONUN MAÇIDIR BU MAÇ.HERŞEYİNİZİ VERİN. BERABERLİK BİLE KURTARSANIZ YETER
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Kulüpler Birliği'nden Hüseyin Göçek ve Halis Özkahya için flaş talep
Toplam 1
Yorum
tuase Hakemler büyük takımları kollasın demiyorum.. Ancak daha dikkatli olmak zorunda.. Kamuoyu baskısı gerçeği var..
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