Fernando Muslera'dan savunmaya eleştiri
28 Kasım 2018, Çarşamba
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'dan savunmaya eleştiri

Fernando Muslera'dan savunmaya eleştiri

kalecisi , 'ya 2-0 yenildikleri maçın ardından değerlendirmelerde bulundu. Muslera, 'Savunmada daha agresif olmalıyız' diye konuştu.

Şampiyonlar Ligi D Grubu'nda temsilcimiz , deplasmanda 'ya 2-0 yenildi. Galatasaray kalecisi maçın ardından yayıncı kuruluşun sorularını yanıtladı.

MUSLERA: SAVUNMADA DAHA AGRESİF OLMALIYIZ.


Uruguaylı kaleci, "Kaderimizi belirleyecek maça çıktık, istemediğimiz sonuçla dönüyoruz. Pozisyonlara girdik ama değerlendirmeniz gerekiyor, sonra sıkıntı yaşıyorsunuz. Defansif anlamda da biraz daha agresif olmalıyız bu lig içinde geçerli. Üzgünüm hatta sinirliyim diyebilirim." diye konuştu.

  1. 28.11.2018 23:02
  2. Güncelleme: 28.11.2018 23:32
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