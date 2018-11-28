Fernando Muslera'dan savunmaya eleştiri
Galatasaray kalecisi Fernando Muslera, Lokomotiv Moskova'ya 2-0 yenildikleri maçın ardından değerlendirmelerde bulundu. Muslera, 'Savunmada daha agresif olmalıyız' diye konuştu.
MUSLERA: SAVUNMADA DAHA AGRESİF OLMALIYIZ.
Uruguaylı kaleci, "Kaderimizi belirleyecek maça çıktık, istemediğimiz sonuçla dönüyoruz. Pozisyonlara girdik ama değerlendirmeniz gerekiyor, sonra sıkıntı yaşıyorsunuz. Defansif anlamda da biraz daha agresif olmalıyız bu lig içinde geçerli. Üzgünüm hatta sinirliyim diyebilirim." diye konuştu.
- 28.11.2018 23:02
- Güncelleme: 28.11.2018 23:32
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Fenerbahçe'den Galatasaray'a gönderme: "Bir kulübe ayrıcalık sağlanamaz"
Toplam 2
Yorum
akrep sizin işinize gelince nasıl birleşip adalet arıyorsunuz aradığınız yapmaya çalıştığınız adaletsizlik değilmi gs cezalandırılsın demi
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Galatasaray taraftarının takımına güveni tam
Toplam 1
Yorum
HADİ ASLANLAR HAYDİ ASLANLAR.GÜVENİYORUZ SİZE SEZONUN MAÇIDIR BU MAÇ.HERŞEYİNİZİ VERİN. BERABERLİK BİLE KURTARSANIZ YETER
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Kulüpler Birliği'nden Hüseyin Göçek ve Halis Özkahya için flaş talep
Toplam 1
Yorum
tuase Hakemler büyük takımları kollasın demiyorum.. Ancak daha dikkatli olmak zorunda.. Kamuoyu baskısı gerçeği var..
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