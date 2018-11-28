Galatasaray Avrupa Ligine nasıl gider? İşte cevabı... - Galeri - Fotomaç
28 Kasım 2018, Çarşamba
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Galatasaray Avrupa Ligi'ne nasıl gider? İşte cevabı...

Temsilcimiz Galatasaray, Şampiyonlar Ligi D Grubu 5. maçında Lokomotiv Moskova deplasmanından 2-0'lık skorla mağlup ayrıldı.
28 Kasım 2018 Çarşamba, 22:57:32 Güncelleme: 23:59:15
Galatasaray Avrupa Ligine nasıl gider? İşte cevabı...

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 5. hafta maçında temsilcimiz Galatasaray deplasmanda Lokomotiv Moskova ile karşılaştı.

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Galatasaray Avrupa Ligine nasıl gider? İşte cevabı...

Sahadan 2-0 yenik ayrılan Aslan, Şampiyonlar Ligi'ne veda etti.

Galatasaray Avrupa Ligine nasıl gider? İşte cevabı...

Peki Galatasaray Avrupa Ligi'ne nasıl gider? İşte cevabı...

Galatasaray Avrupa Ligine nasıl gider? İşte cevabı...

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde gruplardaki son maçında evinde Porto ile karşılaşacak Galatasaray, Portekiz ekibini mağlup ettiği takdirde UEFA Avrupa Ligi'nde yoluna devam edecek.

Galatasaray Avrupa Ligine nasıl gider? İşte cevabı...

Galatasaray, Porto ile berabere kalırsa bu kez Lokomotiv Moskova'nın Schalke deplasmanında puan kaybetmesini bekleyecek.

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