Galatasaray Avrupa Ligine nasıl gider? İşte cevabı... - Galeri - Fotomaç
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Galatasaray Avrupa Ligi'ne nasıl gider? İşte cevabı...
Temsilcimiz Galatasaray, Şampiyonlar Ligi D Grubu 5. maçında Lokomotiv Moskova deplasmanından 2-0'lık skorla mağlup ayrıldı.
28 Kasım 2018 Çarşamba, 22:57:32
Güncelleme: 23:59:15
UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 5. hafta maçında temsilcimiz Galatasaray deplasmanda Lokomotiv Moskova ile karşılaştı.
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Sahadan 2-0 yenik ayrılan Aslan, Şampiyonlar Ligi'ne veda etti.
Peki Galatasaray Avrupa Ligi'ne nasıl gider? İşte cevabı...
UEFA Şampiyonlar Ligi'nde gruplardaki son maçında evinde Porto ile karşılaşacak Galatasaray, Portekiz ekibini mağlup ettiği takdirde UEFA Avrupa Ligi'nde yoluna devam edecek.
Galatasaray, Porto ile berabere kalırsa bu kez Lokomotiv Moskova'nın Schalke deplasmanında puan kaybetmesini bekleyecek.