Galatasaraya gerginlik yaramıyor: İki maçı da kaybetti!

AVRUPA LİGİ DE GARANTİ DEĞİL

Lokomotiv Moskova, Galatasaray'ı 2-0 yenerek gruptaki ilk galibiyetini alırken puanını da 3'e yükseltti. Bir galibiyet ve bir beraberliği bulunan temsilcimiz Galatasaray'ın ise 4 puanı var. Sarı-kırmızılılar son maçında Porto'yu yenerse diğer maçların sonucuna bakmadan Avrupa Ligi'ne katılma hakkı elde edecek. Sarı-kırmızılıların berabere kalması halinde Lokomotiv Moskova Schalke'yi mağlup ederse bu kez Avrupa Ligi'ne Rus ekibi gidecek. Galatasaray yenilip, Lokomotiv Moskova berabere kalırsa iki takım da 4'er puana gelecek fakat ikili averajdan dolayı temsilcimiz Avrupa Ligi'nde yoluna devam edecek.