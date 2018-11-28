Galatasaraya gerginlik yaramıyor: İki maçı da kaybetti! - Galeri - Fotomaç
28 Kasım 2018, Çarşamba
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Galatasaray'a 'gerginlik' yaramıyor: İki maçı da kaybetti!

Galatasaray, 'gergin' şekilde çıktığı iki Şampiyonlar Ligi maçını da kaybetti. Önce Schalke'ye yenilen sarı-kırmızılılar daha sonra Lokomotiv Moskova'ya boyun eğdi.
28 Kasım 2018 Çarşamba, 22:52:15 Güncelleme: 22:58:46
Galatasaraya gerginlik yaramıyor: İki maçı da kaybetti!

Galatasaray, Şampiyonlar Ligi'nde İstanbul'da 3-0 yendiği Lokomotiv Moskova'ya deplasmanda 2-0 yenildi.

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Galatasaraya gerginlik yaramıyor: İki maçı da kaybetti!

ŞAMPİYONLAR LİGİ'NE VEDA ETTİ
Sarı-kırmızılılar bu sonuçla son maçlar öncesinde 4 puanda kaldı ve ilk ikiye girme şansını kaybetti.

Galatasaraya gerginlik yaramıyor: İki maçı da kaybetti!

AVRUPA LİGİ DE GARANTİ DEĞİL
Lokomotiv Moskova, Galatasaray'ı 2-0 yenerek gruptaki ilk galibiyetini alırken puanını da 3'e yükseltti. Bir galibiyet ve bir beraberliği bulunan temsilcimiz Galatasaray'ın ise 4 puanı var. Sarı-kırmızılılar son maçında Porto'yu yenerse diğer maçların sonucuna bakmadan Avrupa Ligi'ne katılma hakkı elde edecek. Sarı-kırmızılıların berabere kalması halinde Lokomotiv Moskova Schalke'yi mağlup ederse bu kez Avrupa Ligi'ne Rus ekibi gidecek. Galatasaray yenilip, Lokomotiv Moskova berabere kalırsa iki takım da 4'er puana gelecek fakat ikili averajdan dolayı temsilcimiz Avrupa Ligi'nde yoluna devam edecek.

Galatasaraya gerginlik yaramıyor: İki maçı da kaybetti!

'GERGİNLİK' GALATASARAY'A YARAMIYOR
Şampiyonlar Ligi'nde yaptığı 5 maçta toplam 3 yenilgi, 1 galibiyet ve 1 beraberlik alan Galatasaray, PFDK sevklerinin 2-0 kaybettikleri Schalke maçı öncesinde açıklanmasına tepki göstermişti. Rusya deplasmanından önce Kulüpler Birliği'nin Galatasaray-Konyaspor maçının hakemlerinin süresiz kadro dışı bırakılmasıyla ilgili yaptığı açıklama da sarı-kırmızılı camianın büyük tepkisini çekti ve kulüp başkanı Mustafa Cengiz "Schalke 04 maçında da yine aynı duruma düşmüştük. Tüm camianın dikkati buna yöneldi. Üzülüyorum" açıklamasında bulundu.

Galatasaraya gerginlik yaramıyor: İki maçı da kaybetti!
Galatasaraya gerginlik yaramıyor: İki maçı da kaybetti!
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