Fatih Terim'den Manuel Fernandes yorumu
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Fatih Terim'den Manuel Fernandes yorumu

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, Fernandes hakkındaki soruyu yanıtladı. Terim Fernandes'i beğendiğini belirterek, "Manuel Fernandes çok yetenekli, iyi ve beğendiğim bir oyuncu. Şu an herhangi bir tasarrufumuz yok ama futbolda her şey olabilir." diye konuştu.

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29 Kasım 2018, Perşembe
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