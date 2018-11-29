Fatih Terim'den Manuel Fernandes yorumu
Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, Fernandes hakkındaki soruyu yanıtladı. Terim Fernandes'i beğendiğini belirterek, "Manuel Fernandes çok yetenekli, iyi ve beğendiğim bir oyuncu. Şu an herhangi bir tasarrufumuz yok ama futbolda her şey olabilir." diye konuştu.
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