Fatih Terim Galatasaraylılara mesaj yolladı!

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, Lokomotiv Moskova maçı sonrasında sarı-kırmızılı taraftarlara mesaj gönderdi: "Bize hem ocakta, hem de temmuzda müsaade edecekler"
28 Kasım 2018 Çarşamba, 23:18:35
Güncelleme: 23:19:23
BU GALERİYİ PAYLAŞ
Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, 2-0 kaybettikleri Lokomotiv Moskova maçı sonrasında açıklamalarda bulundu ve taraftara seslendi: "Galatasaraylılara şöyle bir şey söylemek istiyorum. Bize hem ocakta, hem de temmuzda müsaade edecekler. Bazen böyle ufak mesajlar veriyoruz"
GALERİ DEVAM EDİYOR
İŞTE FATİH TERİM'İN AÇIKLAMALARI:
"İlk yarı iyi bir Galatasaray vardı. 1-0 geride girmemiz... Maalesef çok çabuk kırılıyoruz. Gol pozisyonlarımız var, bunları değerlendirebilsek daha farklı olabilirdi. İkinci golden sonra da daha farklı mağlup olabilirdik açıkçası. Lokomotiv'i tebrik ediyorum.
Galatasaraylılara şöyle bir şey söylemek istiyorum. Bize hem ocakta, hem de temmuzda müsaade edecekler. Bazen böyle ufak mesajlar veriyoruz. Kazandığımızda da veriyoruz, kaybettiğimizde de veriyoruz. Ne istersek onu oynayacağımız konuma geleceğiz.
Mağlup olduk, üzgünüz. Şimdi UEFA Avrupa Ligi zamanı. O da kolay değil. Ümit ediyorum Avrupa Ligi'nde devam ederiz."