Fatih Terim Galatasaraylılara mesaj yolladı!

Galatasaraylılara şöyle bir şey söylemek istiyorum. Bize hem ocakta, hem de temmuzda müsaade edecekler. Bazen böyle ufak mesajlar veriyoruz. Kazandığımızda da veriyoruz, kaybettiğimizde de veriyoruz. Ne istersek onu oynayacağımız konuma geleceğiz.