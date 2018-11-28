Fatih Terim Galatasaraylılara mesaj yolladı! - Galeri - Fotomaç
28 Kasım 2018, Çarşamba
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Fatih Terim Galatasaraylılara mesaj yolladı!

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, Lokomotiv Moskova maçı sonrasında sarı-kırmızılı taraftarlara mesaj gönderdi: "Bize hem ocakta, hem de temmuzda müsaade edecekler"
28 Kasım 2018 Çarşamba, 23:18:35 Güncelleme: 23:19:23
Fatih Terim Galatasaraylılara mesaj yolladı!

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, 2-0 kaybettikleri Lokomotiv Moskova maçı sonrasında açıklamalarda bulundu ve taraftara seslendi: "Galatasaraylılara şöyle bir şey söylemek istiyorum. Bize hem ocakta, hem de temmuzda müsaade edecekler. Bazen böyle ufak mesajlar veriyoruz"

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Fatih Terim Galatasaraylılara mesaj yolladı!

İŞTE FATİH TERİM'İN AÇIKLAMALARI:

Fatih Terim Galatasaraylılara mesaj yolladı!

"İlk yarı iyi bir Galatasaray vardı. 1-0 geride girmemiz... Maalesef çok çabuk kırılıyoruz. Gol pozisyonlarımız var, bunları değerlendirebilsek daha farklı olabilirdi. İkinci golden sonra da daha farklı mağlup olabilirdik açıkçası. Lokomotiv'i tebrik ediyorum.

Fatih Terim Galatasaraylılara mesaj yolladı!

Galatasaraylılara şöyle bir şey söylemek istiyorum. Bize hem ocakta, hem de temmuzda müsaade edecekler. Bazen böyle ufak mesajlar veriyoruz. Kazandığımızda da veriyoruz, kaybettiğimizde de veriyoruz. Ne istersek onu oynayacağımız konuma geleceğiz.

Fatih Terim Galatasaraylılara mesaj yolladı!

Mağlup olduk, üzgünüz. Şimdi UEFA Avrupa Ligi zamanı. O da kolay değil. Ümit ediyorum Avrupa Ligi'nde devam ederiz."

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