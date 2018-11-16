"Gözlerinde cinayet vardı" – Fotomaç – 16 Kasım 2018
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HEPSİ
    16 Kasım 2018, Cuma
    CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ

    "Gözlerinde vardı"

    "Gözlerinde cinayet vardı"

    , derbisindeki olayları Norveç basınına anlattı.

    , derbisindeki olayları Norveç basınına anlattı. Başarılı sağ bek, "Kötü anlardı. İki takım futbolcularının nefret bürümüştü. Sanki gözlerinde vardı" dedi. Takım arkadaşlarını sakinleştirmeye çalıştığını belirten Linnes, "Yaşananlar bizi maçtan uzaklaştırdı. 2-2 biten maçın ardından büyük hayal kırıklığına uğradık" ifadelerini kullandı. Martin, kendisinin savaşçıdan çok bir problem çözücü olduğunu da belirterek, "Savaş olsaydı arayacağınız ilk kişi ben değilim" diye konuştu.

    1. 16.11.2018
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