Martin Linnes, Fenerbahçe derbisindeki olayları Norveç basınına anlattı. Başarılı sağ bek, "Kötü anlardı. İki takım futbolcularının gözlerini nefret bürümüştü. Sanki gözlerinde cinayet vardı" dedi. Takım arkadaşlarını sakinleştirmeye çalıştığını belirten Linnes, "Yaşananlar bizi maçtan uzaklaştırdı. 2-2 biten maçın ardından büyük hayal kırıklığına uğradık" ifadelerini kullandı. Martin, kendisinin savaşçıdan çok bir problem çözücü olduğunu da belirterek, "Savaş olsaydı arayacağınız ilk kişi ben değilim" diye konuştu.