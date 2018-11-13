Galatasaray, Ratiopharm Ulm'u konuk edecek
Sarı-kırmızılılar, ULEB Avrupa Kupası A Grubu'ndaki 7. maçında yarın Alman ekibiyle karşı karşıya gelecek
Galatasaray Erkek Basketbol Takımı, ULEB Avrupa Kupası A Grubu'ndaki 7. maçında yarın Almanya temsilcisi ratiopharm Ulm'u ağırlayacak.
Sinan Erdem Spor Salonu'nda oynanacak maç saat 20.00'de başlayacak. Mücadele, Tivibu Spor HD'den naklen yayımlanacak.
A Grubu'nda yaptığı 6 maçta 2 galibiyet, 4 yenilgi gören sarı-kırmızılı ekip, 6 takım arasında 5. sırada yer aldı. 6 maçın 3'ünü kazanan ratiopharm Ulm, puan sıralamasının 4. basamağında bulunuyor.
İki takım arasında Almanya'da oynanan ilk maçı ratiopharm Ulm 103-92 kazanmıştı.
- 13.11.2018 09:39
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Kaptanlık bandı yer değiştirebilir
Toplam 1
Yorum
gio1903 maalesef tipik beşiktaş taraftarlığı fazla başarıyı kaldıramıyoruz illa bir kaos ortamı olacak yenilgiler çarşı karşı muhabbeti hep aynı
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Defansı ben yaparım
Toplam 1
Yorum
MARTIN SKRTEL HADİ HAYIRLISI
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Trabzonspor'da deprem!
Toplam 1
Yorum
serkanisp TAKIMI KOMPLE KAPATINDA BİZDE KURTULALIM SİZDE KURTULUN
Galatasaray, Ratiopharm Ulm'u konuk edecek haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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