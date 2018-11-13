Galatasaray, Ratiopharm Ulm'u konuk edecek
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    13 Kasım 2018, Salı
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    Galatasaray, Ratiopharm 'u konuk edecek

    Galatasaray, Ratiopharm Ulm'u konuk edecek

    Sarı-kırmızılılar, ULEB A Grubu'ndaki 7. maçında yarın Alman ekibiyle karşı karşıya gelecek

    Galatasaray Erkek Basketbol Takımı, ULEB A Grubu'ndaki 7. maçında yarın temsilcisi ratiopharm 'u ağırlayacak.

    Sinan Erdem Spor Salonu'nda oynanacak maç saat 20.00'de başlayacak. Mücadele, Tivibu Spor HD'den naklen yayımlanacak.

    A Grubu'nda yaptığı 6 maçta 2 galibiyet, 4 yenilgi gören sarı-kırmızılı ekip, 6 takım arasında 5. sırada yer aldı. 6 maçın 3'ünü kazanan ratiopharm Ulm, puan sıralamasının 4. basamağında bulunuyor.

    İki takım arasında Almanya'da oynanan ilk maçı ratiopharm Ulm 103-92 kazanmıştı.

    1. 13.11.2018 09:39
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