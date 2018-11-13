Bize savaş açıldı
10 Kasım’da çekilmiş bir fotoğrafı gösteren Cengiz, “Çok şaşırdım. Ağacın kurdu bedenindendir. Rakiplere suç bulmam. Yapmayın etmeyin. Böyle bel altı bir savaş yürütülmez” dedi
YÖNETİME KÜFREDİLİYOR!
Cengiz, "Bize karşı bir savaş başlatıldı. Futbolcularımızın Kayseri'deki 10 Kasım fotoğrafına Mustafa Cengiz yazmışlar. Bir de buna inanıyorlar. Yapmayın, etmeyin, böyle bel altı savaş sürdürülmez. Soğuk savaşta bile böyle basitlikler yapılmadı. Ayıptır, günahtır, yapmayın" dedi. Sosyal medyadaki tepkilere de değinen Cengiz şöyle devam etti: "Fatih hocamızın fotoğrafı konuyor, ölene kadar seninleyiz deniyor ve altta yönetime küfrediliyor. Bu yaklaşı 1 aydır falan var. Bu gözümüzden kaçmıyor."
FENER'DEN 2 OYUNCU MU VARDI!
Başkan Mustafa Cengiz, TFF Hukuk Kurulu'nun sevklerine tepki gösterdi. Galatasaray'dan 13, Fenerbahçe'den sadece 2 sevk olduğunu hatırlatan Cengiz, "Orada rakibimizden sadece 2 oyuncu mu vardı? Kim yapıyor bu çifte standardı: TFF Hukuk Kurulu... İstifa etmelerini ya da yenilenmesini bekliyorum" dedi.
G.SARAY MAÇINA ÇIKMASIN!
Başkan Cengiz, derbinin hakemi Fırat Aydınus'un sorulması üzerine, "Ben Fırat Aydınus'un yerinde olsam asla Galatasaray maçlarında ne hakem olurum, ne VAR, ne AVAR hakemi olurum" diye konuştu. Derbide Serdar Aziz'e yapılan hareketin penaltı olduğunu kaydeden Başkan, "VAR hakemleri bu pozisyona ne dedi merak ediyorum. Hakemi uyardılar mı? Bunun açıklanmasını istiyorum" diyerek çağrı yaptı.
FENERBAHÇE'YE YANIT YOK
Cengiz'e, F.Bahçe yöneticisi Semih Özsoy'un "Kabadayılık yapanların kabadayılık yapmasının bir ayıbı yok da kabadayı demenin mi bir ayıbı var?" sözleri de sorulurken Başkan, "Bu konu zincir gibi uzayıp gider. Susma hakkımızı kullanmayı tercih ediyoruz" dedi.
KAVGA ÇIKARMAK İSTİYORLAR
Mustafa Cengiz, Fatih Terim'le uyumlu bir çalışma gerçekleştirdiklerini belirterek, "Sevgili Fatih Terim hocamız bir marka. Yönetimle hocamızın arasında kavga yaratmak istiyorlar. Biz Fatih hocamla sürekli irtibat halindeyiz. Hiçbir sorunumuz yok" dedi. Cengiz, Fatih Terim'in aldığı 7 maçlık cezanın çok ağır olduğunu da sözlerine ekledi.
GENOA İLE DEVAM
G.Saray'ın eski hocası Tudor, Serie A takımlarından Genoa'nın başına geçiyor. Geçen sezon sonu Udinese'yi çalıştıran ve ligde kalmasında rol oynayan Hırvat hoca ile görüşmelerin son aşamaya geldiği ifade edildi.?
- 13.11.2018
-
Lidere gözdağı!
Toplam 1
Yorum
sinan tuzcuoglu sayin baskan Riza hoca bosta kaldi Rizespor onunla buyuk basarilar yasadi lutfen riza hocayi getirin takimin basina rize saha kalksin
-
Kartal bir VAR bir yok!
Toplam 6
Yorum
savaşan kartal Pepe,Qaresma,Atiba,Adriano,Tolga yaşlandı gitmeli.Love,Pektemek,Larin,Roco yetersiz gitmeli,Vida,Karius vasat tutmadı gitmeli.yeni kan şart.
-
Beşiktaş'ın kalesi yıkıldı
Toplam 2
Yorum
eray karius gökhan pepe fatih caner medel güven dorukhan babel q7 pektemek ilk 11 yeter artık ya gençler kadroya
Bize savaş açıldı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.