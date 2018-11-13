Bize savaş açıldı – Fotomaç – 13 Kasım 2018
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    13 Kasım 2018, Salı
    CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ

    Bize savaş açıldı

    Bize savaş açıldı

    ’da çekilmiş bir fotoğrafı gösteren Cengiz, “Çok şaşırdım. Ağacın kurdu bedenindendir. Rakiplere suç bulmam. etmeyin. Böyle bel altı bir savaş yürütülmez” dedi

    Başkanı verilen cezalar ve çıkan tartışmalarla ilgili bir basın toplantısı düzenledi. İçeriden ve dışarıdan eleştiri altında olduklarını ifade eden Cengiz, "Soğuk Savaş dönemindeki algı yönetiminin kralı, benim yönetimime karşı yapılıyor" ifadesini kullandı. Galatasaraylı oyuncuların 'da çekilmiş bir fotoğrafını ve üzerinde oynama yapılmış bir fotoğrafı gösteren Cengiz, "Çok şaşırdım. Ağacın kurdu bedenindendir. Rakiplere suç bulmam. etmeyin. Böyle bel altı savaş yürütülmez" diye konuştu.

    YÖNETİME KÜFREDİLİYOR!
    Cengiz, "Bize karşı bir savaş başlatıldı. Futbolcularımızın 'deki 10 Kasım fotoğrafına Mustafa Cengiz yazmışlar. Bir de buna inanıyorlar. Yapmayın, etmeyin, böyle bel altı savaş sürdürülmez. bile böyle basitlikler yapılmadı. Ayıptır, günahtır, yapmayın" dedi. Sosyal medyadaki tepkilere de değinen Cengiz şöyle devam etti: "Fatih hocamızın fotoğrafı konuyor, ölene kadar seninleyiz deniyor ve altta yönetime küfrediliyor. Bu yaklaşı 1 aydır falan var. Bu gözümüzden kaçmıyor."

    FENER'DEN 2 OYUNCU MU VARDI!
    Başkan Mustafa Cengiz, 'nun sevklerine tepki gösterdi. Galatasaray'dan 13, 'den sadece 2 sevk olduğunu hatırlatan Cengiz, "Orada rakibimizden sadece 2 oyuncu mu vardı? Kim yapıyor bu çifte standardı: TFF Hukuk Kurulu... İstifa etmelerini ya da yenilenmesini bekliyorum" dedi.

    G.SARAY MAÇINA ÇIKMASIN!
    Başkan Cengiz, derbinin hakemi 'un sorulması üzerine, "Ben Fırat Aydınus'un yerinde olsam asla Galatasaray maçlarında ne hakem olurum, ne VAR, ne AVAR hakemi olurum" diye konuştu. Derbide 'e yapılan hareketin penaltı olduğunu kaydeden Başkan, "VAR hakemleri bu pozisyona ne dedi merak ediyorum. Hakemi uyardılar mı? Bunun açıklanmasını istiyorum" diyerek çağrı yaptı.

    FENERBAHÇE'YE YANIT YOK
    Cengiz'e, F.Bahçe yöneticisi Semih Özsoy'un "Kabadayılık yapanların kabadayılık yapmasının bir ayıbı yok da kabadayı demenin mi bir ayıbı var?" sözleri de sorulurken Başkan, "Bu konu zincir gibi uzayıp gider. Susma hakkımızı kullanmayı tercih ediyoruz" dedi.

    KAVGA ÇIKARMAK İSTİYORLAR
    Mustafa Cengiz, 'le uyumlu bir çalışma gerçekleştirdiklerini belirterek, "Sevgili Fatih Terim hocamız bir marka. Yönetimle hocamızın arasında kavga yaratmak istiyorlar. Biz Fatih hocamla sürekli irtibat halindeyiz. Hiçbir sorunumuz yok" dedi. Cengiz, Fatih Terim'in aldığı 7 maçlık cezanın çok ağır olduğunu da sözlerine ekledi.

    GENOA İLE DEVAM
    G.Saray'ın eski hocası , Serie A takımlarından 'nın başına geçiyor. Geçen sezon sonu Udinese'yi çalıştıran ve ligde kalmasında rol oynayan Hırvat hoca ile görüşmelerin son aşamaya geldiği ifade edildi.?
    1. 13.11.2018
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