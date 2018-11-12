Süper Lig'e Karabükspor ile giriş yapan ve ardından Galatasaray'ın başına geçen ancak geçen sezon lig ortasında takımdan gönderilen Igor Tudor'un yeni adresi belli oluyor.

Ansa haber ajansının iddiasına göre Serie A ekiplerinden Genoa, teknik direktörlük görevi için Tudor'la masaya oturdu. Ligde 14 puanla 14. sırada yer alan Genoa'da Ivan Juric'in gönderilip yerine vatandaşı Tudor'un atanması beklenirken bugün (Pazartesi) tarafların anlaşma sağlayabileceği konuşuluyor.

Sezona Davide Bellardini ile başlayan Genoa, Ekim ayının sonunda Bellardini ile yollarını ayırıp Juric'e görev verirken Ivan Juric, çıktığı üç maçtan da yenilgiyle ayrıldı. Tudor'un imza atması durumunda Genoa, henüz lig ortası gelmeden üçüncü farklı teknik adamla çalışacak. (Goal)