Igor Tudor Genoa ile görüşme halinde
Galatasaray ve Karabükspor'un eski hocası Tudor, Udinese'den sonra bir başka Serie A takımını çalıştırabilir.
Süper Lig'e Karabükspor ile giriş yapan ve ardından Galatasaray'ın başına geçen ancak geçen sezon lig ortasında takımdan gönderilen Igor Tudor'un yeni adresi belli oluyor.
Ansa haber ajansının iddiasına göre Serie A ekiplerinden Genoa, teknik direktörlük görevi için Tudor'la masaya oturdu. Ligde 14 puanla 14. sırada yer alan Genoa'da Ivan Juric'in gönderilip yerine vatandaşı Tudor'un atanması beklenirken bugün (Pazartesi) tarafların anlaşma sağlayabileceği konuşuluyor.
Sezona Davide Bellardini ile başlayan Genoa, Ekim ayının sonunda Bellardini ile yollarını ayırıp Juric'e görev verirken Ivan Juric, çıktığı üç maçtan da yenilgiyle ayrıldı. Tudor'un imza atması durumunda Genoa, henüz lig ortası gelmeden üçüncü farklı teknik adamla çalışacak. (Goal)
- 12.11.2018 09:30
-
Mesut Özil futbolu bırakmak istediği takımı açıkladı!
Toplam 1
Yorum
sami bu din istismarcilarindan nefret ediyorum, gorenler de dua ediyor sanacak, ee Turkiyede hala buna inan var ki mesut efendi bunu yapiyor
-
UEFA, Valbuena'yı haftanın futbolcusuna aday gösterdi
Toplam 1
Yorum
selim Belhanda,serdar aziz biz o macta yok idik demisler,Tff de dublor kullandiklarini saptamis ve o iki dublorle kelle basi 1.000.000 odul koymus
-
Araplar’ın gözü yine Beşiktaş’ta
Toplam 4
Yorum
BŞKTŞ hepsi satılabilir tüm kadroyu satın gerekirse 25 yaş altı ortalamaya düşmemiz gerek takım koşamıyor.
Igor Tudor Genoa ile görüşme halinde haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.