Igor Tudor Genoa ile görüşme halinde – Fotomaç – 12 Kasım 2018
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    12 Kasım 2018, Pazartesi
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    Igor Genoa ile görüşme halinde

    Igor <a href="/index/tudor?id=9b894edb-cd87-463c-b55d-1a5d8dba6576" class="" rel="tag">Tudor</a> Genoa ile görüşme halinde

    ve 'un eski hocası , Udinese'den sonra bir başka Serie A takımını çalıştırabilir.

    'e ile giriş yapan ve ardından 'ın başına geçen ancak geçen sezon lig ortasında takımdan gönderilen Igor 'un yeni adresi belli oluyor.

    Ansa haber ajansının iddiasına göre Serie A ekiplerinden Genoa, teknik direktörlük görevi için 'la masaya oturdu. Ligde 14 puanla 14. sırada yer alan Genoa'da 'in gönderilip yerine vatandaşı Tudor'un atanması beklenirken bugün (Pazartesi) tarafların anlaşma sağlayabileceği konuşuluyor.

    Sezona Davide Bellardini ile başlayan Genoa, Ekim ayının sonunda Bellardini ile yollarını ayırıp Juric'e görev verirken , çıktığı üç maçtan da yenilgiyle ayrıldı. Tudor'un imza atması durumunda Genoa, henüz lig ortası gelmeden üçüncü farklı teknik adamla çalışacak. (Goal)

    1. 12.11.2018 09:30
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