Taraftardan yürüyüş – Fotomaç – 11 Kasım 2018
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    11 Kasım 2018, Pazar
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    Taraftardan yürüyüş

    Taraftardan yürüyüş

    ultrAslan, pazartesi günü saat 19.05’te G.Saray Lisesi önünde toplanacak

    G.Saray taraftar grubu ultrAslan, sosyal medyadan kararlarını etmek için yürüyüş gerçekleştireceğini açıkladı. Sarı-kırmızılı oluşum; ve kurullarını, ve üyelerini protesto etmek amacıyla pazartesi günü toplanma kararı aldı. Taraftarların 'nda bulunan Lisesi önünde saat 19.05'te toplanacağı ve yürüyüş gerçekleştireceği duyuruldu. Açıklamanın son sözlerinde, "Pazartesi orada olmak, bu tepkiye ses yükseltmek, her Galatasaraylı'nın öncelikle görevidir" ifadeleri kullanıldı.
    1. 11.11.2018
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