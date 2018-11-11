Karşılaşmanın 62. dakikasında oyun durdu. Şamil’in sert şutunu kurtaran Muslera, takım arkadaşı Ozan ile Kayserisporlu Mensah’ın darbesiyle yerde kaldı.

Ozan'ın tehlikeyi savuşturmak, Mensah'ın da topu ağlara yollamak için yaptığı müdahaleler sırasında kafasına darbe alan Aslan'ın file bekçisi, tedavisinin ardından maça devam etti. Kafası bandajla sarılan Uruguaylı kaleci, başarılı kurtarışlara imza attığı karşılaşmanın son dakikasında da yerini İsmail Çipe'ye bıraktı.