Galatasaray gönderdi Tottenham alıyor!
İngiliz devi Tottenham, Galatasaray'ın eski stoperi Koray Günter'i gözüne kestirdi.
Galatasaray'ın 2013-2014 sezonu devre arasında 2.5 milyon euro bonservis bedeli karşılığında Borussia Dortmund'tan kadrosuna kattığı Koray Günter, sarı kırmızılı takımda beklentileri karşılayamazken, genç oyuncu İtalya'da değere bindi. Galatasaray'dan ayrıldıktan sonra bedelsiz olarak Genoa'ya transfer olan Koray Günter, performansıyla İngiliz devi Tottenham'ın ilgisini çekti.
Galatasaray'da tam 4.5 sezon yedek oturan Koray Günter, geçen yaz sözleşmesi bitince bedelsiz olarak Genoa'ya transfer olmuştu.
Koray Serie A'da bu sezon 11 haftada sadece 4 kez maça ilk 11'de başlarken son 2 maçta stopere geçti ve 90 dakika sahada kaldı.
Genoa bu maçlarda Milan'a 2-1, Inter'e de 5-0 kaybetti. Buna karşın İtalyan basınından Calciomercato, Tottenham'ın Koray Günter'i izlettiğini yazdı.
24 yaşındaki Koray'ın 2021 yılına kadar İtalyan ekibi ile sözleşmesi bulunuyor. (Futbol Arena)
- 8.11.2018 17:53
- Güncelleme: 8.11.2018 17:53
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Serdar Aziz'den yumruk açıklaması!
Toplam 1
Yorum
Yersenkirşen Keşke Yiğithan'ı uzaklaştırmak için yaptığını kendi takım arkadaşların için yapsaydın. Bu kadar insan ceza almazdı.
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Babel ve Pepe fark yaratıyor!
Toplam 1
Yorum
Hasan YILDIRIM Babel çok iyi futbolcusun ama allah aşkına şu saç rengini eski haline döndür hiç yakışmıyor.Senden çok şeyler bekliyoruz bu sene şampiyon
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Benzia'dan ilk tepki geldi!
Toplam 3
Yorum
Genç Benzia,Dirar,Silimani,Isla ya kim bunlar bu efsane formayı kimler giydirdi bu müsvettelerede bizi bu hallere soktular gönderin gitsinler
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