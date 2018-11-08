Galatasaray gönderdi Tottenham alıyor! – Fotomaç – 08 Kasım 2018
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    08 Kasım 2018, Perşembe
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    gönderdi alıyor!

    Galatasaray gönderdi Tottenham alıyor!

    devi , 'ın eski stoperi 'i gözüne kestirdi.

    'ın 2013-2014 sezonu devre arasında 2.5 milyon euro bonservis bedeli karşılığında 'tan kadrosuna kattığı , sarı kırmızılı takımda beklentileri karşılayamazken, genç oyuncu 'da değere bindi. Galatasaray'dan ayrıldıktan sonra bedelsiz olarak Genoa'ya olan Koray Günter, performansıyla devi 'ın ilgisini çekti.

    Galatasaray'da tam 4.5 sezon yedek oturan Koray Günter, geçen yaz sözleşmesi bitince bedelsiz olarak Genoa'ya transfer olmuştu.

    Koray Serie A'da bu sezon 11 haftada sadece 4 kez maça ilk 11'de başlarken son 2 maçta stopere geçti ve 90 dakika sahada kaldı.

    Genoa bu maçlarda Milan'a 2-1, Inter'e de 5-0 kaybetti. Buna karşın İtalyan basınından Calciomercato, Tottenham'ın Koray Günter'i izlettiğini yazdı.

    24 yaşındaki Koray'ın 2021 yılına kadar İtalyan ekibi ile sözleşmesi bulunuyor. (Futbol Arena)

    1. 8.11.2018 17:53
    2. Güncelleme: 8.11.2018 17:53
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