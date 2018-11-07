Onyekuru Almanya'da hapisten son anda kurtuldu!
Onyekuru, Almanya sınırında çocuğunun annesine 11 bin euro ödeyerek tutuklanmaktan kurtuldu! Böylece Melissa Krott, parasını tahsil etti.
Galatasaray'ın Everton'dan kiraladığı Onyekuru'nun, Belçika'da Eupen'de oynadığı sırada Melissa Krott (32) adlı kadından bir kızı olduğu ortaya çıktı. Krott, 15 aylık kızı nedeniyle açtığı babalık davasını kazandı ve kararı tüm Avrupa'da tanıttı. Krott'un avukatı, Almanya sınırının hemen ötesinde yaşayan müvekillinin talebi üzerine Onyekuru'ya, "Babalık görevlerini yerine getirmemek ve çocuğun masrafl arını üstlenmemekten" dolayı, 11.000 euroluk fatura çıkarttı.
KIZIYLA HİÇ İLGİLENMİYOR
Karar, Alman mahkemelerince de onaylandı. Henry Onyekuru, Almanya sınırında bu parayı ödemek zorunda kaldı. Aksi halde tutuklanacaktı. Onyekuru ilerleyen süreçte de hep para ödemek durumunda kalacak. Onyekuru'yla Instagram'da tanıştıklarını belirten Melissa Krott, "Çocuğu istemediğini sertçe söyledi. Benden sonra başka bir kadından oğlu oldu. Onyekuru, oğluyla gurur duyup fotoğrafl ar çektiriyor ama kızıyla hiç ilgilenmiyor. Bu çok üzücü" dedi.
(Akşam)
- 7.11.2018 09:28
- Güncelleme: 7.11.2018 09:29
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PFDK kararları sonrası Fatih Terim'den ilk açıklama!
Toplam 7
Yorum
Gerçek Kimsenin taraftara birşey dediği falan yok.Ama kim olursa olsun ettiğinin cezasını çekmeli.Hakemlerde insandır.Ogün Fb nin de hakkı yendi.
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PFDK kararları sonrası Fatih Terim'den ilk açıklama!
Toplam 7
Yorum
gerçek Kimsenin gs taraftarına birşey dediği yok şu anda.Ama hangi takım olursa kim olursa olsun ettiğinin cezasını çekmeli.
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PFDK kararları sonrası Fatih Terim'den ilk açıklama!
Toplam 7
Yorum
ihh yaw he he
Onyekuru Almanya'da hapisten son anda kurtuldu! haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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