Onyekuru Almanya'da hapisten son anda kurtuldu! – Fotomaç – 07 Kasım 2018
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    07 Kasım 2018, Çarşamba
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    Onyekuru Almanya'da hapisten son anda kurtuldu!

    Onyekuru Almanya'da hapisten son anda kurtuldu!

    Onyekuru, Almanya sınırında çocuğunun annesine 11 bin euro ödeyerek tutuklanmaktan kurtuldu! Böylece Melissa Krott, parasını tahsil etti.

    Galatasaray'ın Everton'dan kiraladığı Onyekuru'nun, 'da Eupen'de oynadığı sırada Melissa Krott (32) adlı kadından bir kızı olduğu ortaya çıktı. Krott, 15 aylık kızı nedeniyle açtığı babalık davasını kazandı ve kararı tüm Avrupa'da tanıttı. Krott'un avukatı, Almanya sınırının hemen ötesinde yaşayan müvekillinin talebi üzerine Onyekuru'ya, "Babalık görevlerini yerine getirmemek ve çocuğun masrafl arını üstlenmemekten" dolayı, 11.000 euroluk fatura çıkarttı.

    KIZIYLA HİÇ İLGİLENMİYOR

    Karar, Alman mahkemelerince de onaylandı. Henry Onyekuru, Almanya sınırında bu parayı ödemek zorunda kaldı. Aksi halde tutuklanacaktı. Onyekuru ilerleyen süreçte de hep para ödemek durumunda kalacak. Onyekuru'yla Instagram'da tanıştıklarını belirten Melissa Krott, "Çocuğu istemediğini sertçe söyledi. Benden sonra başka bir kadından oğlu oldu. Onyekuru, oğluyla gurur duyup fotoğrafl ar çektiriyor ama kızıyla hiç ilgilenmiyor. Bu çok üzücü" dedi.

    (Akşam)

    1. 7.11.2018 09:28
    2. Güncelleme: 7.11.2018 09:29
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