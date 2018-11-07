Olmadı Nando

Schalke ile İstanbul'da oynanan karşılaşmada tam 8 kritik kurtarış yaparak alınan bir puanda büyük rol oynayan kaptan Fernando Muslera dün gece ise tecrübesine yakışmayacak bir hataya imza attı. Ceza sahası içi sağ çapraza gelen topa açılan Muslera, kayarak ceza sahası dışına çıktı ve kart görmemek için tuttuğu topu bıraktı. Burgstaller da topu ağlara yolladı.



2. GOLLE DİRENCİMİZ DÜŞTÜ

Yenilen ikinci golde ise yakın mesafeden çekilen sert şutta topu sadece ağlarında gördü. Uruguaylı file bekçisi, karşılaşma sonrası yaptığı açıklamada zor bir deplasmanda güçlü bir takıma karşı oynadıklarını belirtip "1-1'i yakalayacak pozisyonlar bulduk ancak değerlendiremedik. Sonrasında 2. golle direncimiz daha da düştü" diye konuştu.