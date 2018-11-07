Olmadı Nando
İstanbul’daki maçta 8 kritik kurtarışla yıldızlaşan kaptan Muslera, dün gece ise daha 4. dakikada tecrübesine yakışmayan bir gol yedi
Schalke ile İstanbul'da oynanan karşılaşmada tam 8 kritik kurtarış yaparak alınan bir puanda büyük rol oynayan kaptan Fernando Muslera dün gece ise tecrübesine yakışmayacak bir hataya imza attı. Ceza sahası içi sağ çapraza gelen topa açılan Muslera, kayarak ceza sahası dışına çıktı ve kart görmemek için tuttuğu topu bıraktı. Burgstaller da topu ağlara yolladı.
2. GOLLE DİRENCİMİZ DÜŞTÜ
Yenilen ikinci golde ise yakın mesafeden çekilen sert şutta topu sadece ağlarında gördü. Uruguaylı file bekçisi, karşılaşma sonrası yaptığı açıklamada zor bir deplasmanda güçlü bir takıma karşı oynadıklarını belirtip "1-1'i yakalayacak pozisyonlar bulduk ancak değerlendiremedik. Sonrasında 2. golle direncimiz daha da düştü" diye konuştu.
- 7.11.2018
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PFDK kararları sonrası Fatih Terim'den ilk açıklama!
Toplam 7
Yorum
Gerçek Kimsenin taraftara birşey dediği falan yok.Ama kim olursa olsun ettiğinin cezasını çekmeli.Hakemlerde insandır.Ogün Fb nin de hakkı yendi.
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PFDK kararları sonrası Fatih Terim'den ilk açıklama!
Toplam 7
Yorum
gerçek Kimsenin gs taraftarına birşey dediği yok şu anda.Ama hangi takım olursa kim olursa olsun ettiğinin cezasını çekmeli.
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PFDK kararları sonrası Fatih Terim'den ilk açıklama!
Toplam 7
Yorum
ihh yaw he he
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