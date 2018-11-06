Mariano: Zor bir maçtı. – Fotomaç – 06 Kasım 2018
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    06 Kasım 2018, Salı
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    : Zor bir maçtı.

    <a href="/index/mariano?id=e26cb219-8502-4a44-8b1d-93ba9d41064c" class="" rel="tag">Mariano</a>: Zor bir maçtı.

    04 maçından sonra açıklamalarda bulundu.

    04 maçından sonra açıklamalarda bulundu: "Zor bir maçtı. Böyle olacağını biliyorduk. Golü erken yedik. Bu bizi etkiledi. Ama bu maçı bir kenara bırakmalıyız. İki maçımız var. 'dan 3 puanla dönmemiz gerekiyor ki iddiamızı son maça taşıyalım. Sonra puan durumuna göre bakacağız."
    1. 7.11.2018 01:21
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