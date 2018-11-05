Galatasaray Alman takımları ile 29 kez karşılaştı – Fotomaç – 05 Kasım 2018
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    05 Kasım 2018, Pazartesi
    CANLI ENGLISH

    Alman takımları ile 29 kez karşılaştı

    Galatasaray Alman takımları ile 29 kez karşılaştı

    , Avrupa kupalarında Alman temsilcileri ile bugüne kadar 29 mücadeleye çıktı. Sarı-kırmızılılar söz konusu maçlarda 7 kez galip gelirken, 9 kez de mağlup oldu.

    , Avrupa kupalarında Alman temsilcileri ile bugüne kadar 29 mücadeleye çıktı. Sarı-kırmızılılar söz konusu maçlarda 7 kez galip gelirken, 9 kez de mağlup oldu.

    Şampiyonlar Ligi D Grubu dördüncü maçında Galatasaray, 'da 04 ile karşı karşıya gelecek. Sarı-kırmızılılar bu maçla birlikte Alman ekipleri ile 30. müsabakasına çıkacak. Aslan, Alman takımlarına karşı ilk karşılaşmasını 9 Eylül 1964 yılında UEFA Kupa Galipleri Kupası'nda Magdeburg ile oynadı. Deplasmanda oynanan mücadele 1-1 eşitlikle sona erdi.

    11 FARKLI ALMAN TAKIMI İLE OYNADI
    Galatasaray, Avrupa kupalarında bugüne kadar Almanya'nın Magdeburg, , KFC Uerdingen, Eisenhüttenstadter FC Stahl, , , , , , Hamburg ve Schalke 04 takımları ile oynadı. Cimbom, Alman temsilcileri ile oynadığı toplam 29 karşılaşmada 7 kez galibiyet alırken, 9 kez de rakiplerine mağlup oldu. 13 maçta ise kazanan taraf çıkmadı. Sarı-kırmızılılar attığı 31 gole karşılık kalesinde 44 gol gördü.

    Alman takımları ile çıktığı 29 mücadelede 6 kez ile en çok Borussia Dortmund ile oynayan Galatasaray, bu maçlarda 1 kez galip gelirken, 4 kez mağlup oldu. 1 müsabakada ise kazanan çıkmadı.
    1. 5.11.2018 09:04
    2. Güncelleme: 5.11.2018 09:32
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Galatasaray Alman takımları ile 29 kez karşılaştı haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

    BİZE ULAŞIN