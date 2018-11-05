Embolo'ya dikkat! – Fotomaç – 05 Kasım 2018
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    05 Kasım 2018, Pazartesi
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    Embolo'ya dikkat!

    Embolo'ya dikkat!

    Kamerunlu forvete özel önlem alınacak. Baskı ise bol pasla kırılacak

    Bundesliga'ya kötü başlayan 04'ün yükselişe geçmesi, 'ı tedirgin ediyor... Alman ekibi son 4 maçında 7 puan toplayarak orta sıralara yükseldi. Terim, ekibi ile birlikte cd'lerden izlediği Schalke ile ilgili analizini tamamladı. Yarınki maçta rakibin önemli silahı Breel Embolo'ya özel önlem alınması bekleniyor. Kamerun asıllı forvet, İstanbul'daki maçta Konoplyanka ile birlikte defansn arkasına sarkıp, ciddi pozisyonlar üretmişti. RAKIBIN maçın başında kurmak isteyeceği baskı ise bol pas yapılarak kırılmaya çalışılacak.

    HÖWEDES HALA ÜMİTLİ

    Lokomotiv Moskova'nın yıldız ismi , "Şampiyonlar Ligi'nde şanssız maçlar oynadık. Porto maçı çok önemli. G.Saray maçına iddialı çıkmak istiyorsak Porto'yu yenmeliyiz" dedi.

    SİNAN OUT FEGHOULİ&NBSP;IN!

    Sağ kanatta nöbet değişimi bekleniyor. 'ün yerine yarın büyük olasılıkla sahada olacak. Cezayirli, ve Rodrigues ile birlikte atakları organize edecek. Terim, formsuz Sinan'ı ise 'hamle oyuncusu' olarak kulübeye çekecek.

    ASLAN BUGÜN YOLA ÇIKIYOR

    Sarı-kırmızılılar, Schalke maçı için bugün Almanya'ya gidecek. Saat 12.30'da kalkacak özel uçakla Düsseldorf'a inecek olan kafile, buradan karşılaşmanın oynanacağı Gelsenkirchen'e geçecek. Gurbetçilerin, coşkulu bir karşılama ile takıma moral vereceği belirtiliyor.

    İZİN SÜRPRİZİ

    Terim takıma dün izin vererek sürpriz yaptı. Oyuncuların derbi sonrası oluşan gerilimli havayı dağıtmaları için böyle bir karar alındığı ifade edildi. Sarı-kırmızılılar, son çalışmasını bu akşam maçın oynanacağı Schalke'nin stadı Veltins Arena'da yapıp, kampa girecek.

    SÖZ TERİM'DE

    Teknik direktör ve bir oyuncu bu akşam basın toplantısı yapacak. Saat 20.00'de Veltins Arena'da gerçekleşacek toplantıda Terim'in hem Schalke 04 maçı hem de olaylı derbiyle ilgili açıklamaları merakla bekleniyor.

    KARAR OCAKTA

    Sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Sinan Gümüş için bekleme kararı alındı. Yönetim, derbiyi izlemek için İstanbul'a gelen yıldızın menajeri Ersin Akan ile görüşme yapmadı. Sinan için ocaka kadar bekleme kararı alınırken, Terim'in raporuna göre hareket edilecek.
    1. 5.11.2018
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