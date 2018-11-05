Embolo'ya dikkat!
Kamerunlu forvete özel önlem alınacak. Baskı ise bol pasla kırılacak
HÖWEDES HALA ÜMİTLİ
Lokomotiv Moskova'nın yıldız ismi Höwedes, "Şampiyonlar Ligi'nde şanssız maçlar oynadık. Porto maçı çok önemli. G.Saray maçına iddialı çıkmak istiyorsak Porto'yu yenmeliyiz" dedi.
SİNAN OUT FEGHOULİ&NBSP;IN!
Sağ kanatta nöbet değişimi bekleniyor. Sinan Gümüş'ün yerine yarın büyük olasılıkla Feghouli sahada olacak. Cezayirli, Belhanda ve Rodrigues ile birlikte atakları organize edecek. Terim, formsuz Sinan'ı ise 'hamle oyuncusu' olarak kulübeye çekecek.
ASLAN BUGÜN YOLA ÇIKIYOR
Sarı-kırmızılılar, Schalke maçı için bugün Almanya'ya gidecek. Saat 12.30'da kalkacak özel uçakla Düsseldorf'a inecek olan kafile, buradan karşılaşmanın oynanacağı Gelsenkirchen'e geçecek. Gurbetçilerin, coşkulu bir karşılama ile takıma moral vereceği belirtiliyor.
İZİN SÜRPRİZİ
Terim takıma dün izin vererek sürpriz yaptı. Oyuncuların derbi sonrası oluşan gerilimli havayı dağıtmaları için böyle bir karar alındığı ifade edildi. Sarı-kırmızılılar, son çalışmasını bu akşam maçın oynanacağı Schalke'nin stadı Veltins Arena'da yapıp, kampa girecek.
SÖZ TERİM'DE
Teknik direktör Fatih Terim ve bir oyuncu bu akşam basın toplantısı yapacak. Saat 20.00'de Veltins Arena'da gerçekleşacek toplantıda Terim'in hem Schalke 04 maçı hem de olaylı derbiyle ilgili açıklamaları merakla bekleniyor.
KARAR OCAKTA
Sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Sinan Gümüş için bekleme kararı alındı. Yönetim, derbiyi izlemek için İstanbul'a gelen yıldızın menajeri Ersin Akan ile görüşme yapmadı. Sinan için ocaka kadar bekleme kararı alınırken, Terim'in raporuna göre hareket edilecek.
- 5.11.2018
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MHK'dan derbinin hakemine tam puan
Toplam 7
Yorum
Düsseldorf'lu Beraberligi hazmedemeyip, neticeyi hakemin üzerine yikmak ve taraftari yanina alma hamlesi cok cirkindi ! Cok büyük AYIP ettiler !
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Galatasaray'dan Hulusi Belgü'ye sert yanıt!
Toplam 2
Yorum
Düsseldorf'lu 2ci komanteri yaparken, aklî dengesini yitirmis olmali ! Zira, her cümlesinde suc unsuru teskil eden kelimeye rastlamak mümkün !
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MHK'dan derbinin hakemine tam puan
Toplam 7
Yorum
serdar körler sağırlar birbirini ağırlar demişler. bu maçta 25 milyon GS li ile bir başka maçta o kadar fb li ile nasıl hesaplaşacaksın.
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