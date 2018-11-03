Galatasaray'dan Hulusi Belgü'ye sert açıklama
Galatasaray Kulübü, Fenerbahçe Spor Kulubü'nün eski yöneticilerinden Hulusi Belgü hakkında hukuki girişimlerin başladığını duyurdu.
Bir dijital medya unsurunda Galatasaray Spor Kulübü ve Galatasaray Camiasına, onulmaz hakaretlerde bulunan Hulusi Belgü nam zatla ilgili gerekli hukuki girişimler başlatılmıştır.
Karakterini tuttuğu takımla ifade eden kişinin, bir büyük camiayı hedef alan hakaretamiz sözleri, hukuki karşılığını bulacaktır. Rakibe saygıyı gözetmeyen, sporun ruhu ve sportmenlikten de uzak içeriğiyle, affedilemez sözlerin sahibinin, hiçbir camiada kabul görmeyecek saldırısı, "ezeli rakip, ebedi dost" kavramına zarar veremez.
Kuruluşundan bu yana, kurucuları, bünyesinden doğduğu Lise'nin öğrencileri ve sporcularıyla, Türk Bayrağı'nın onuru için mücadele etmiş Camiamız, ülkenin birlik ve bütünlüğüne halel getirecek her eylemin karşısında olmuştur.
Kulübümüz ve Camiamız, toplum huzuruna zarar verici eylem ve söylemlerin sahipleriyle, üstelik hedefleştirilerek adının anılmasına izin vermez.
Toplumu, asırlık Camiaları birbirine düşürücü, ayrıştırıcı, düşman edici ve sporun ruhunu anlamamış kişi ve söylemlerle hukuksal mücadelemiz sonuna dek sürecektir.
HULUSİ BELGÜ NE DEMİŞTİ?
"Hakikaten takim tutmak bir karakter göstergesi , Ataturkun takimini Fenerbahceyi tutuğum icin gurur duyuyorum, bugunku mac herseyi mubah goren hacıların, hocaların ve teröristlerin arkasına saklanan devlet yardimi ile birşeyler yapmaya calisan ve beceremeyen bir takımla idi."
- 3.11.2018 15:29
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Toplam 1
Yorum
fenerli vajna ali koc baskanim sayesinde sampiyon olacagiz bugun de maci aliriz
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Toplam 3
Yorum
sari recep Ali goc basgan fenerbahce sampiyon
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Fenerbahçe'nin değeri yüzde 66 azaldı!
Toplam 3
Yorum
mulayim Eee nerde hani o verilen sozler umutlar hani nerde
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