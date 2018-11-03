Galatasaray'dan Hulusi Belgü'ye sert açıklama – Fotomaç – 03 Kasım 2018
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    03 Kasım 2018, Cumartesi
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    'dan 'ye sert açıklama

    <a href="/index/galatasaray?id=7f09f678-d15c-4176-9e83-4dac7890c57b" class="" rel="tag">Galatasaray</a>'dan <a href="/index/hulusi-belgu?id=ef00a6fe-c383-4945-af9f-324e3e06c58d" class="" rel="tag">Hulusi Belgü</a>'ye sert açıklama

    Kulübü, Fenerbahçe Spor Kulubü'nün eski yöneticilerinden hakkında hukuki girişimlerin başladığını duyurdu.

    Kulübü, Fenerbahçe Spor Kulubü'nün eski yöneticilerinden hakkında hukuki girişimlerin başladığını duyurdu. tarafından yapılan resmi açıklama şöyle;

    Bir dijital medya unsurunda Galatasaray Spor Kulübü ve Galatasaray Camiasına, onulmaz hakaretlerde bulunan nam zatla ilgili gerekli hukuki girişimler başlatılmıştır.

    Karakterini tuttuğu takımla ifade eden kişinin, bir büyük camiayı hedef alan hakaretamiz sözleri, hukuki karşılığını bulacaktır. Rakibe saygıyı gözetmeyen, sporun ruhu ve sportmenlikten de uzak içeriğiyle, affedilemez sözlerin sahibinin, hiçbir camiada kabul görmeyecek saldırısı, "ezeli rakip, ebedi dost" kavramına zarar veremez.

    Kuruluşundan bu yana, kurucuları, bünyesinden doğduğu Lise'nin öğrencileri ve sporcularıyla, Türk Bayrağı'nın onuru için mücadele etmiş Camiamız, ülkenin birlik ve bütünlüğüne halel getirecek her eylemin karşısında olmuştur.

    Kulübümüz ve Camiamız, toplum huzuruna zarar verici eylem ve söylemlerin sahipleriyle, üstelik hedefleştirilerek adının anılmasına izin vermez.

    Toplumu, asırlık Camiaları birbirine düşürücü, ayrıştırıcı, düşman edici ve sporun ruhunu anlamamış kişi ve söylemlerle hukuksal mücadelemiz sonuna dek sürecektir.

    HULUSİ BELGÜ NE DEMİŞTİ?
    "Hakikaten takim tutmak bir karakter göstergesi , Ataturkun takimini Fenerbahceyi tutuğum icin gurur duyuyorum, bugunku mac herseyi mubah goren hacıların, hocaların ve teröristlerin arkasına saklanan devlet yardimi ile birşeyler yapmaya calisan ve beceremeyen bir takımla idi."
    1. 3.11.2018 15:29
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