Taksimde derbi coşkusu
Spor Toto Süper Lig'in 11. haftasında Galatasaray sahasında Fenerbahçe ile karşılaşacak. Mücadele öncesi sarı-kırmızılı taraftarlar taksim meydanında toplandı.
- 2.11.2018 18:25
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Mateja Kezman'dan Galatasaray-Fenerbahçe derbisi öncesi flaş paylaşım!
Toplam 1
Yorum
fenerli vajna ali koc baskanim sayesinde sampiyon olacagiz bugun de maci aliriz
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Fenerbahçe'nin değeri yüzde 66 azaldı!
Toplam 3
Yorum
sari recep Ali goc basgan fenerbahce sampiyon
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Fenerbahçe'nin değeri yüzde 66 azaldı!
Toplam 3
Yorum
mulayim Eee nerde hani o verilen sozler umutlar hani nerde
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