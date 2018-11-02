Taksimde derbi coşkusu – Fotomaç – 02 Kasım 2018
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    02 Kasım 2018, Cuma
    CANLI ENGLISH

    Taksimde derbi coşkusu

    Taksimde derbi coşkusu

    'in 11. haftasında sahasında ile karşılaşacak. Mücadele öncesi sarı-kırmızılı taraftarlar taksim meydanında toplandı.

    'in 11. haftası derbi mücadelesine sahne olacak. Saat 21.00'de başlayacak derbi maçı öncesi sarı-kırmızılı taraftarlar 'nda toplandı. Tezahüratlar yaparak yürüyen taraftalar, meydana geldikten sonra burada takımları lehine tezahüratları sürdürdü.

    1. 2.11.2018 18:25
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Taksimde derbi coşkusu haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

    BİZE ULAŞIN