Linnes'ten ilginç istatistik!
Galatasaray’ın Norveçli futbolcusu Martin Linnes, Spor Toto Süper Lig’deki ilk golünü Fenerbahçe filelerine kaydetti.
2015-2016 sezonun ikinci yarısında Molde takımından transfer edilen 27 yaşındaki futbolcu, Süper Lig kariyerindeki ilk golünü de Fenerbahçe'ye karşı atmış oldu. Ayrıca Linnes, Avrupa kariyerindeki ilk golünü de Molde formasıyla yine Fenerbahçe'ye atmıştı.
Golün ardından Galatasaray sosyal medya hesabında Linnes paylaşımında bulundu
- 2.11.2018 22:30
- Güncelleme: 2.11.2018 23:16
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Mateja Kezman'dan Galatasaray-Fenerbahçe derbisi öncesi flaş paylaşım!
Toplam 1
Yorum
fenerli vajna ali koc baskanim sayesinde sampiyon olacagiz bugun de maci aliriz
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Fenerbahçe'nin değeri yüzde 66 azaldı!
Toplam 3
Yorum
sari recep Ali goc basgan fenerbahce sampiyon
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Fenerbahçe'nin değeri yüzde 66 azaldı!
Toplam 3
Yorum
mulayim Eee nerde hani o verilen sozler umutlar hani nerde
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