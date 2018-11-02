Linnes'ten ilginç istatistik! – Fotomaç – 02 Kasım 2018
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    02 Kasım 2018, Cuma
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    Linnes'ten ilginç istatistik!

    Linnes'ten ilginç istatistik!

    ’ın Norveçli futbolcusu , Spor Toto ’deki ilk golünü filelerine kaydetti.

    Spor Toto 'in 11. haftasında Türk Telekom Stadyumu'nda oynanan - derbisinin 49. dakikada sarı-kırmızılıların Norveçli futbolcusu sahneye çıktı. Müsabakanın 49. dakikasında sağ kanattan Belhanda'nın kullandığı kornerde Fenerbahçe savunmasının uzaklaştırdığı topu önünde bulan Linnes sağ çaprazdan gelişine yerden sert bir vuruşunda meşin yuvarlağı filelerle buluşturdu.

    2015-2016 sezonun ikinci yarısında Molde takımından transfer edilen 27 yaşındaki futbolcu, Süper Lig kariyerindeki ilk golünü de Fenerbahçe'ye karşı atmış oldu. Ayrıca Linnes, Avrupa kariyerindeki ilk golünü de Molde formasıyla yine Fenerbahçe'ye atmıştı.

    Golün ardından Galatasaray sosyal medya hesabında Linnes paylaşımında bulundu


    1. 2.11.2018 22:30
    2. Güncelleme: 2.11.2018 23:16
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