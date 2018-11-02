110 yılı aşan rekabette bilinen tek gerçek şu; şartlar ne olursa olsun iki takımın da aklından geçen tek sonuç galibiyet... Çünkü 3 puan demek; puan cetveline yazacak +3 'ün çok ötesinde yüzlerin gülmesi, morallerin yerine gelmesi demek...

İLK GOLE DİKKAT

G.Saray ile F.Bahçe arasındaki lig maçlarında ilk golü atan taraf çok zor yeniliyor. Rekabetteki son 50 lig maçında skor olarak öne geçen takım sadece 3 kez sahadan puansız ayrıldı. Aslan bu sezon 17 gol atarken, Kanarya 7 gol buldu. G.Saray'da Eren 4, F.Bahçe'de Ayew 2 golle öne çıktı. Soldado'nun golü yok.

19

Kötü günler geçiren Fenerbahçe, son 7 sezonda 25 derbi maçın 19'unu kaybetmedi. Galatasaray'a karşı Süper Lig'de 7 maçtır yenilmeyen Kanarya, 5 maçtır da gol yemiyor.

SAAT: 21:00

YAYIN: beIN Sports1

STAT: Türk Telekom

CEZALILAR: Mariano (G.Saray), Slimani (F.Bahçe)

SICAKLIK: 17 derece

3 BİN POLİS 1100 ÖZEL GÜVENLİK

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Spor Güvenliği Şube Müdürlüğü, Galatasaray-Fenerbahçe derbisi için tüm güvenlik tedbirlerini aldı. Spor Güvenliği Şube Müdürlüğü'nde görevli Başkomiser Nadir Öztürk, çalışmalar hakkında şu bilgileri verdi: "Yaklaşık bin 100 özel güvenlik personeli ve 3 bin polis ile bu derbinin huzurlu ve güvenli oynatılması için hazırız. Şükrü Saracoğlu Stadı önünde saat 16.00 itibarıyla toplanacak olan Fenerbahçe taraftarları, 17.00 itibarıyla gerekli güvenlik önlemleri eşliğinde Türk Telekom Stadı'na götürülecek. Taraftarlar stadyuma intikal ettirildikten sonra iki aşamalı bir güvenlik kontrolünden geçirilerek ve gerekli aramalar yaptırılarak tribünlere alınacaklar." Bu arada geride kalan 8 sezonda yaşanan saha olayları nedeniyle Fenerbahçe'ye 7, Galatasaray'a 3 maç seyircisiz oynama cezası verilmişti.

MEHMET ÖZCAN / FLORYA

Malatya'ya gitmeden kafada derbi vardı

1- Galatasaray cephesi Yeni Malatya maçından önce Fenerbahçe derbisinin havasına girdi. Emre Akbaba ve Nagatomo dışındaki sakat oyuncuların hepsi tedavileri aksamasın diye Malatya'ya götürüldü.

2- Malatya'da sakatlıkları nedeniyle maçı tamamlayamayan Belhanda ve Linnes'te korkulan olmadı. İki oyuncu da fizik olarak yüzde yüz hazır.

3- İyileşen Serdar Aziz, Eren Derdiyok, Feghouli ve Onyekuru'nun çarşamba ve dün yapılan taktik çalışmalara katılması teknik heyete Fenerbahçe derbisi öncesinde nefes aldırdı.

4- Donk'u oyun içinde 3 bölgede kullanan Fatih Terim'e, Fernando'nun yetişmeyeceği haberi geldi. Fernando derbiye yetişmeyince Donk'un stoperde oynama ihtimali kalmadı. Derbide orta saha Donk-Ndiaye ikilisine emanet...

5- Yaptırdığı penaltılara rağmen Ozan Kabak'tan vazgeçmeyi düşünmeyen Terim, Serdar Aziz'in dönüşüyle savunmanın toparlanacağına inanıyor.

6- Malatya'da kendisini riske etmeyen Eren Derdiyok derbide ileri uçta olacak. Eren'i sağdan Onyekuru, soldan Rodrigues tamamlayacak.

7- Fenerbahçe'yi analiz eden sarı-kırmızılı teknik heyet, rakibin zayıf karnı olarak beklerini görüyor ve Onyekuru ile Rodrigues'in hızına güveniyor.

8- Derbilerde kulübenin önemini de bilen Fatih Terim hamle oyuncusu olarak Sinan Gümüş ve Feghouli'yi skora göre oyuna sokacak.

9- Çarşamba günkü idmanın ardından barbekü partisi organize edildi. Oyuncu eşleri ve çocukları da tesise davet edildi. Florya'daki aile ortamı, derbi öncesi Galatasaray'ın en büyük kozu...

10- Yıllar sonra ilk kez bir Fenerbahçe derbisinde prime gerek görülmedi. Takımdan da bu yönde bir talep gelmedi. Sarıkırmızılı yönetim son idmanı izledi.

VOLKAN DEMİR / SAMANDIRA

Erwin Koeman'ın kaderi de belli olacak

1- Fenerbahçe'de derbi öncesi 5 eksik var. Ameliyat olan Mehmet Topal, sakat Mehmet Ekici ve Oğuz Kağan Güçtekin, henüz hazır olmayan Tolga Ciğerci ile kırmızı kart cezalısı İslam Slimani bu karşılaşmada forma giyemeyecek.

2- Cocu'nun ?gönderilmesinin ardından Fenerbahçe yönetimi, Samandıra'ya adeta kamp kurdu. Pazartesi sabahı acil bir toplantı yapan Başkan Ali Koç, başta Ayew ve Slimani olmak üzere tüm futbolcuları sert bir dille uyardı.

3- Ali Koç, Sportif Direktör Damien Comolli'den kötü gidişatla ilgili detaylı bir rapor istedi. 10 maçta 9 puanlık performansın ardından, Fransız sportif direktörün geleceği tartışılmaya başlandı.

4- Fenerbahçe'yi derbiye geçmişte teknik direktörlük deneyimi bulunan Erwin Koeman çıkaracak. Koeman'ın geçmiş dönemlerde 4-2-3-1 sistemini tercih ettiği ve Galatasaray derbisine de bu sistemi tercih ederek çıkacağı öğrenildi.

5- Fenerbahçe'nin kadrosunda büyük değişimler beklenmiyor. Forma giyemeyecek oyuncular Oğuz ve Slimani'nin yerine Reyes ve Soldado takıma girecek. İsmail-Eljif değişikliği üçüncü değişiklik olacak.

6- Fenerbahçe yönetimi, Beşiktaş maçında olduğu gibi Galatasaray derbisinde de prim uygulaması yapacak. Sarı-lacivertliler bu maçı kazanırsa yaklaşık 11 milyon TL prime hak kazanacak.

7- Derbi, Koeman'ın geleceği hakkında belirleyici olacak. Alınacak iyi bir skor, Koeman'ın en azından devre arasına kadar teknik direktör olarak devam etmesi kararını beraberinde getirebilir.

8- Samandıra'da takımın yeni isimlerine geçmiş maçlar izlettirildi. Galatasaray maçının atmosferi hazırlanan özel videolarla ortamı bilmeyen futbolculara anlatıldı.

9- Koeman'ın futbolculara yaptırdığı analizde hakem konusu ön plana çıktı. Herkese tek tek hakemle ilgili sakin olunması, taraftar baskısına karşı soğukkanlı kalınması yönünde telkinlerde bulunuldu.

10- Taraftar derbiye büyük ilgi gösterdi. Sarı-lacivertli taraftarlar kendilerine ayrılan bölümü tamamen dolduracak. Yönetim bu konuda taraftar gruplarından dikkatli olmalarını istedi.



SABAH