Galatasaray'da basın koordinatörlüğü görevini üstlenen Evren Göz, görevinden ayrıldığını duyurdu.

Evren Göz'ün Instagram hesabından açıkladığı ayrılık mesajının tam metni ise şu şekilde;

"NTV Spor'dan ayrıldığım gün gelen bir telefon ile iş hayatımdaki en kıymetli görevlerden biri teklif edildi. Hiç düşünmeden, hiçbir menfaat göz etmeden, kimseyi de yerinden etmeden böylesine değerli bir görevi 7 ay boyunca yerine getirmeye gayret ettim. Basın Genel Koordinatörlüğü tanımı altında, kulübün resmi internet sitesinin organizasyonu, sosyal medya hesaplarındaki idare, sonrasında da GSTV'nin yeniden yapılandırılmasında bir takım sorumluluklar üstlendim. Bu süreçte 2 Mali Genel Kurul, 1 Başkanlık Seçimi, 1 Şampiyonluk yaşandı. Kulübün profesyoneli olarak yaşadığım bu deneyimler büyük tecrübeler edinmemi sağladı.

Kariyer planlamam doğrultusunda bir süredir düşündüğüm kararı bugün hayata geçirdim. 35 yıllık ömrümde ilk kez istifa dilekçesi yazdım. Bunun Galatasaray'da olması kaderin bir cilvesi gibiydi sanki.

Kulüpten ayrılırken de birkaç aydır fikrimde olan ve ustam olarak gördüğüm Fatih Kuşçu'nun göreve gelmesi son zamanlarda içinde olduğum en sevindirici gelişmelerden biriydi. Bugün birlikte güzel bir gün geçirdik. Hayatında öncelik sırası benzer insanlar olarak, Fatih Kuşçu'ya ilk dönemlerinde yardımcı olmak adına elimden gelen tüm desteği vereceğim. Bizim hayatımızda kötüye yer yok. Bazı yorumları şaşkınlıkla takip edebilirdim aslında, ancak bu 7 aylık periyot; bazı yorumlara ve ithamlara karşı şaşırmamayı da öğretiyor insana. İnsan gün geçtikçe yenileyebiliyor zihnini. Kötüye, iftiraya, yalana, kulise, dedikoduya karşı daha da güçlenebiliyor. Gerçekten çok şey öğrendim bu süreçte; iyi ki dediğim çok fazla şey oldu.

Başta Sayın Başkan Mustafa Cengiz, 2.Başkan Sayın Abdurrahim Albayrak, Başkan Yardımcısı Sayın Yusuf Günay olmak üzere tüm Yönetim Kurulu'na, Galatasaray ve Türk Futbolu'nun en başarılı teknik direktörü, kulüp adına yaptıklarıyla da bir teknik direktörün çok ötesinde efsane olan Sayın Fatih Terim ve ekibine, kulüp bünyesinde birlikte emek verdiğimiz medya ekibine ve tüm kulüp personeline, daima iç içe olduğumuz, benden asla sevgisini esirgemeyen Galatasaray taraftarına ve ayrılık kararımda yanımda olan aileme teşekkür ederim.

Yeni birkaç sayfa açıyorum. Galatasaray'a hakkım geçtiyse; helal olsun. Hoşçakalın."