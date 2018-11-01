Galatasaray, Fenerbahçe savunmasını aşamıyor – Fotomaç – 01 Kasım 2018
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    01 Kasım 2018, Perşembe
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    , savunmasını aşamıyor

    <a href="/index/galatasaray?id=7ee000f1-c426-40df-a1b1-da9cd165c102" class="" rel="tag">Galatasaray</a>, <a href="/index/fenerbahce?id=9316178f-018b-4b4e-b0de-2d6a0a877665" class="" rel="tag">Fenerbahçe</a> savunmasını aşamıyor

    , Spor Toto 'in 11. haftasındaki derbide yarın sahasında 'yi konuk edecek.

    'in geride kalan 10 haftasında 6 galibiyet, 1 beraberlik ve 3 mağlubiyet yaşayan sarı-kırmızılı ekip, 19 puan topladı.

    Ligde 10. haftada deplasmanda Evkur 'a 2-0 yenilen , liderliği 21 puanı bulunan 'e kaptırdı. , haftaya averajla 'nın ardından üçüncü sırada girdi.

    Stadı'nda oynanacak maç saat 21.00'de başlayacak.

    SAKATLIKLAR YAKASINI BIRAKMIYOR
    Galatasaray'da bir çok futbolcu sakatlık problemi yaşıyor.

    Sarı-kırmızılı ekipte sakatlığı bulunan Fernando Reges'in yanı sıra ameliyat edilen Emre Akbaba ile Yuto Nagatomo, derbisinde forma giyemeyecek.

    Henry Onyekuru, Sofiane Feghouli, ve 'un durumlarının ise bugün yapılacak antrenmanda netlik kazanacak.

    Evkur maçında baş dönmesi yaşayan Younes Belhanda ile ayağına darbe alan Martin Linnes ise kritik müsabakada sahadaki yerini alabilecek.

    MARİANO CEZALI
    Galatasaray'da Brezilyalı sağ bek oyuncusu Mariano Filho cezası nedeniyle 'ye karşı sahaya çıkamayacak.

    Sakatlıklarla boğuşan sarı-kırmızılı ekip, geçen haftaki Evkur Yeni Malatyaspor maçında sarı kart görerek cezalı duruma düşen Mariano'dan da yararlanamayacak.

    SAHASINDA 24 MAÇTIR YENİLMİYOR
    Galatasaray, 'de sahasında çıktığı son 24 maçta mağlubiyet yaşamadı.

    Ligde iç sahadaki son yenilgisini 2016-2017 sezonunun 30. haftasında 'ya karşı yaşayan sarı-kırmızılı takım, daha sonra Stadı'nda çıktığı müsabakalarda rakiplerine boyun eğmedi.

    Galatasaray, evindeki son 24 lig maçının 22'sini kazanırken, ikisinden beraberlikle ayrıldı.

    SON 6 RESMİ MAÇTA 2 GALİBİYET
    Galatasaray, sakatlıklarla boğuştuğu son dönemde yaptığı 6 resmi maçın sadece 2'sini kazanabildi.

    Sarı-kırmızılı takım, bu dönemde yaptığı müsabakalarda ikişer galibiyet, beraberlik ve yenilgi yaşadı.

    Bu maçlarda ve 'u mağlup eden Galatasaray, ve 04 ile berabere kaldı, Porto ve Evkur Yeni Malatyaspor'a yenildi.

    GOL YOLLARINDA ETKİSİZ KALDI
    Galatasaray'da özellikle hücum hattındaki sakatlıklar gol yollarında etkisizliğe neden oldu.

    Sarı-kırmızılı ekip, son 6 resmi maçında meşin yuvarlağı sadece 3 kez ağlara yolladı.

    Galatasaray, kazandığı ve müsabakaları ile berabere biten maçında birer kez fileleri havalandırdı.

    Sarı-kırmızılılar, mağlup olduğu Porto ve Evkur Yeni Malatyaspor ile berabere kaldığı 04 maçlarında ise gol bulamadı.

    BU SEZON 3. KEZ TEKNİK DİREKTÖRSÜZ TAKIMA KARŞI
    Galatasaray, bu sezon Spor Toto Süper Lig'de 3. kez teknik direktörle yolların ayrıldığı takımla karşılaşacak.

    Sarı-kırmızılı ekip, Akhisarspor ile Safet Susic, Büyükşehir Belediye Erzurumspor ile de ile yolların ayrılmasından sonra karşılaştı. İki takım da Galatasaray'a karşı antrenörlerin yönetiminde mücadele etti.

    Galatasaray'ın yarın karşılaşacağı Fenerbahçe'de de hafta sonunda Hollandalı teknik adam Phillip Cocu görevden alındı. Derbi maçta sarı-lacivertli ekip yardımcı antrenör Erwin Koeman yönetiminde sahaya çıkacak.

    FENERBAHÇE'YE KARŞI 7 MAÇTIR KAZANAMIYOR
    Galatasaray, tarihi rekabet içinde olduğu rakibi Fenerbahçe'ye karşı son 7 Süper Lig maçını kazanamadı.

    Sarı-kırmızılılar, rakibi karşısında son lig galibiyetini 2014-2015 sezonunda 18 Ekim 2014'te Türk Telekom Stadı'nda 2-1'lik skorla aldı.

    Ligde Fenerbahçe'yi 4 yıldır mağlup edemeyen sarı-kırmızılılar, son 7 derbide 3 mağlubiyet yaşarken 4 mücadeleden beraberlikle ayrıldı.

    FENERBAHÇE SAVUNMASINI AŞAMIYOR
    Galatasaray, Fenerbahçe ile Süper Lig'de yaptığı son 5 derbide gol atamadı.

    Sarı-kırmızılılar, Fenerbahçe ağlarını son olarak 2015-2016 sezonunda 25 Ekim 2015'te Kadıköy'de 1-1 biten maçta 83. dakikada Olcan Adın'la havalandırdı.

    İki ekip arasında 2015-2016 sezonunun ikinci yarısında yapılan tek maç ile geçen sezon oynanan iki müsabaka, 0-0 beraberlikle sonuçlandı. Galatasaray, 2016-2017 sezonundaki maçlarda ise rakibine 2-0 ve 1-0'lık skorlarla mağlup oldu.

    1. 1.11.2018 10:33
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