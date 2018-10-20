Galatasaray, Schalke 04 maçı hazırlıklarına başladı – Fotomaç – 20 Ekim 2018
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    20 Ekim 2018, Cumartesi
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    , 04 maçı hazırlıklarına başladı

    <a href="/index/galatasaray?id=7f09f678-d15c-4176-9e83-4dac7890c57b" class="" rel="tag">Galatasaray</a>, <a href="/index/schalke?id=b6b24e40-74c0-497a-b187-4813a95f411f" class="" rel="tag">Schalke</a> 04 maçı hazırlıklarına başladı

    , Şampiyonlar Ligi D Grubu üçüncü haftasında 04 ile oynayacağı maçın hazırlıklarına bugün yaptığı antrenmanla başladı.

    'ndeki antrenmanda dün akşam Bursaspor'a karşı tam süre forma giyen oyuncular, günü yenilenme çalışması yaparak tamamladı. Diğer oyuncular ise dinamik ısınmayla antrenmana başladı. Daha sonra interval koşular gerçekleştirildi. Antrenman, yenilenme koşusu ve soğuma hareketlerinin ardından tamamlandı.

    , 04 karşılaşmasının hazırlıklarına pazartesi günü saat 11.00'de 'nde gerçekleştireceği antremanla devam edecek.

    1. 20.10.2018 13:55
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