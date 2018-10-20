Galatasaray, Schalke 04 maçı hazırlıklarına başladı
Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi D Grubu üçüncü haftasında Schalke 04 ile oynayacağı maçın hazırlıklarına bugün yaptığı antrenmanla başladı.
Florya Metin Oktay Tesisleri'ndeki antrenmanda dün akşam Bursaspor'a karşı tam süre forma giyen oyuncular, günü yenilenme çalışması yaparak tamamladı. Diğer oyuncular ise dinamik ısınmayla antrenmana başladı. Daha sonra interval koşular gerçekleştirildi. Antrenman, yenilenme koşusu ve soğuma hareketlerinin ardından tamamlandı.
Galatasaray, Schalke 04 karşılaşmasının hazırlıklarına pazartesi günü saat 11.00'de Florya Metin Oktay Tesisleri'nde gerçekleştireceği antremanla devam edecek.
- 20.10.2018 13:55
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