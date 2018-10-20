Galatasarayda sakatlık krizi! - Galeri - Fotomaç
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    20 Ekim 2018, Cumartesi
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    Galatasaray'da sakatlık krizi!

    Galatasaray'da Bursaspor'da maçında Serdar Aziz, Feghouli ve Fernando sakatlanarak oyundan çıktı ve Fatih Terim 3 oyuncu değiştirme hakkını da kullanmak zorunda kaldı.
    20 Ekim 2018 Cumartesi, 12:18:43 Güncelleme: 12:27:36
    Galatasarayda sakatlık krizi!

    Galatasaray'ın Bursaspor'la karşılaştığı mücadelede eşine az rastlanır bir olay meydan geldi. 40. dakika içerisinde Serdar Aziz, Feghouli ve Fernando sakatlanarak oyundan çıkmak zorunda kaldı.

    GALERİ DEVAM EDİYOR
    Galatasarayda sakatlık krizi!

    Süper Lig'in 9. haftasında Galatasaray'a Bursaspor maçının ilk yarısında 3 yıldız oyuncusunu birden kaybetti. 20. dakikada Serdar Aziz yerini Maicon'a bırakırken, 1 dakika sonra ise Feghouli sakatlandı ve yerine Eren Derdiyok oyuna dahil oldu.

    Galatasarayda sakatlık krizi!

    Galatasaray'da sakatlık kabusu devam etti. 40'ta ise Fernando oyuna edemedi ve yerine Selçuk İnan oyuna dahil oldu. Böylelikle Fatih Terim 40 dakika içerisinde 3 oyuncu değişikliği hakkını da kullanmak zorunda kaldı.

    İşte Schalke maçını kaçıracak yıldızlar;

    Galatasarayda sakatlık krizi!

    SERDAR AZİZ

    Yıldız ismin sakatlığı, Fernando ve Feghouli'nin sakatlıkları kadar ciddi olmasa da Schalke maçına kadar hazır olması beklenmiyor.

    Galatasarayda sakatlık krizi!

    SOFIANE FEGHOULI

    Cezayirli futbolcunun sakatlığının ciddi olduğu belirtildi. Tedavi sürecinin ne kadar süreceği ise yapılacak detaylı incelemeden sonra belli olacak.

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