Galatasarayda sakatlık krizi!

Galatasaray'da sakatlık kabusu devam etti. 40'ta ise Fernando oyuna edemedi ve yerine Selçuk İnan oyuna dahil oldu. Böylelikle Fatih Terim 40 dakika içerisinde 3 oyuncu değişikliği hakkını da kullanmak zorunda kaldı.

İşte Schalke maçını kaçıracak yıldızlar;