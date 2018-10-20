Galatasaray ilk yarılarda suskun – Fotomaç – 20 Ekim 2018
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    20 Ekim 2018, Cumartesi
    CANLI ENGLISH

    ilk yarılarda suskun

    Galatasaray ilk yarılarda suskun

    Spor Toto 'in 9. haftasında ile 1-1 berabere kalarak liderliğini sürdüren , bu sezonki resmi maçlarının ilk yarılarında skor üretmekte zorlanıyor.

    Sarı-kırmızılı takım, , Şampiyonlar Ligi ve TFF 'da bu sezon oynadığı 12 karşılaşmada bulduğu 21 golün sadece 5'ini ilk yarılarda kaydetti.

    , Süper Lig'de MKE Ankakagücü maçının ilk yarısında 2, ve ile UEFA Şampiyonlar Ligi'ndeki müsabakalarının ilk devrelerinde ise birer kez ağları havalandırdı.

    Sarı-kırmızılı takımın bu gollerini , Henry Onyekuru, Fernando Reges, Garry Rodrigues ve Bakary Kone (Kendi kalesine) attı.

    Ligdeki son 6 maçın ilk yarısında gol atamadı
    Galatasaray, Süper Lig'deki son 6 maçının ilk yarılarında gol atmayı başaramadı.

    Sarı-kırmızılı takım, , , Akhisarspor, , Aytemiz Alanyaspor ve müsabakalarının ilk devrelerinde rakip ağları havalandıramadı.

    Galatasaray, bu maçların 3'ünü kazanırken, 2'sinde mağlup oldu, birinde berabere kaldı.

    Ligdeki son 12 gol ikinci yarılarda
    Galatasaray, Süper Lig'deki son 12 golünü müsabakaların ikinci yarılarında kaydetti.

    Ligin 3. haftasında 6-0 kazandığı Aytemiz Alanyaspor maçının ikinci devresinde 5 gol atan sarı-kırmızılı takım, 5. haftadaki Kasımpaşa müsabakasının son 45 dakikasında 4 kez topu ağlarla buluşturdu.

    Galatasaray, 7. haftadaki Büyükşehir Belediye Erzurumspor, 8. haftadaki Antalyaspor ve 9. haftadaki Bursaspor karşılaşmalarının ikinci devrelerinde ise birer kez meşin yuvarlağı filelere gönderdi.

    1. 20.10.2018 13:52
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Galatasaray ilk yarılarda suskun haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

    BİZE ULAŞIN