150 milyon TL’nin sırrı çözüldü – Fotomaç – 16 Ekim 2018
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    16 Ekim 2018, Salı
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    150 milyon ’nin sırrı çözüldü

    150 milyon TL’nin sırrı çözüldü
    Başkan 'in, ile ilgili "Aldığı 150 milyon 'yi güle güle harcasın" sözlerinin nedeni anlaşıldı. Cengiz'in, Fransız yıldızın, Al Hilal'den aldığı yıllık 12.5 milyon dolar'a gönderme yaptığı ve "Beni zorla gönderdiler" açıklamasının doğru olmadığına vurgu yapmak istediği belirtildi.
    1. 16.10.2018
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