G.Saray’dan Origi çağrısı – Fotomaç – 15 Ekim 2018
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    15 Ekim 2018, Pazartesi
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    G.Saray’dan Origi çağrısı

    G.Saray’dan Origi çağrısı

    'nin menajerler tarafından 'a da önerildiği bilgisi yönetimini rahatsız etti.

    'nin menajerler tarafından 'a da önerildiği bilgisi yönetimini rahatsız etti. Sarı kırmızılılar, 'de bir takımla adı anılan herhangi bir oyuncunun diğer takımlara da önerilmesinin fiyat artırma isteğinden başka bir şey olmadığını belirterek birlik olup bu oyuna gelinmemesi gerektiğini belirttiler.

    1. 15.10.2018
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