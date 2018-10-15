G.Saray’dan Origi çağrısı

Divock Origi'nin menajerler tarafından Beşiktaş'a da önerildiği bilgisi Galatasaray yönetimini rahatsız etti. Sarı kırmızılılar, Türkiye'de bir takımla adı anılan herhangi bir oyuncunun diğer takımlara da önerilmesinin fiyat artırma isteğinden başka bir şey olmadığını belirterek birlik olup bu oyuna gelinmemesi gerektiğini belirttiler.