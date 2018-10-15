G.Saray’dan Origi çağrısı
Divock Origi'nin menajerler tarafından Beşiktaş'a da önerildiği bilgisi Galatasaray yönetimini rahatsız etti.
Divock Origi'nin menajerler tarafından Beşiktaş'a da önerildiği bilgisi Galatasaray yönetimini rahatsız etti. Sarı kırmızılılar, Türkiye'de bir takımla adı anılan herhangi bir oyuncunun diğer takımlara da önerilmesinin fiyat artırma isteğinden başka bir şey olmadığını belirterek birlik olup bu oyuna gelinmemesi gerektiğini belirttiler.
- 15.10.2018
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Harry Kewell: "Türkiye'de futbola yeniden aşık oldum"
Toplam 1
Yorum
GS Evet futbola aşık oluyorlar ama vergisiz aldıkları milyonlarca euro buna etki olmuyor mu ? yaş 30 u geçtimi Türkiye,Rusya,Çin ve Arap ülkele
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Milli Takım'ımız tarihinde bunu başaramadı!
Toplam 6
Yorum
Dost TFF başındakiler luceskunun masallarına inanıyormu merak ediyorum. İnanıyorsa biz futboldan anlamıyoruz.
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Milli Takım'ımız tarihinde bunu başaramadı!
Toplam 6
Yorum
Dost Süper ligdeki hocaları onaltısı türk biri yabancı. Milli takımın başında neden yabancı hoca?
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