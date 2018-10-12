Cüretimiz sevdadan – Fotomaç – 12 Ekim 2018
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    12 Ekim 2018, Cuma
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    sevdadan

    Cüretimiz sevdadan

    taraftar grubu ultrAslan, eski başkan ’ın sözlerine sert bir yanıt verdi.

    taraftar grubu ultrAslan'ın önceki gece yaptığı açıklama gündemin öne çıkanlarından oldu. Eski başkanlardan 'ın kendileriyle ilgili sözlerine tepki gösteren ultrAslan, yayımladığı bildiride şu ifadeleri kullandı: "ultrAslan logolu ürünlerin hiçbir bedel almaksızın bütün gelirleri G.Saray'a kalacak şekilde satılmaya başlamıştır. ultrAslan, bu ürünlerin satışında ve gelirlerinde hiçbir hak istememiştir. armaya olan karşılıksız sevdadan ve armayı yüceltme çabamızdandır."

    Canaydın'ın sözünü hatırlattılar
    Sarı-kırmızılıların tribündeki destekçisi ultrAslan, eski başkanlardan 'ın kendileriyle ilgili sözlerini de şöyle hatırlattı: "Rahmetli başkanımız Özhan Canaydın'ın 2005 yılında, 'ultrAslan markasının bedelsiz kulübe verilmesi benim için en büyük 100. yıl hediyesidir' diyerek kulübümüze gelir yaratmak için GSStore mağazalarında sattırmasından bile bihaberler."
    1. 12.10.2018
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