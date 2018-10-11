Muastafa Cengiz, Ceferin ile buluşacak

Galatasaray Kulübü Başkanı Mustafa Cengiz, bugün İsviçre'de UEFA Başkanı Aleksander Ceferin ile görüşecek. Cengiz'e Galatasaray Sportif AŞ Yönetim Kurulu Üyesi Oytun Özer eşlik edecek. UEFA, Galatasaray ile yapılan finansal fair play anlaşmasını UEFA Kulüp Finansal Kontrol Kurulu (CFCB) Araştırma Komisyonu'na geri göndererek uzlaşma anlaşmasının tekrar incelenmesine ve soruşturmanın devamına karar vermişti.