Muastafa Cengiz, Ceferin ile buluşacak
Galatasaray Kulübü Başkanı Mustafa Cengiz, bugün İsviçre'de UEFA Başkanı Aleksander Ceferin ile görüşecek.
Galatasaray Kulübü Başkanı Mustafa Cengiz, bugün İsviçre'de UEFA Başkanı Aleksander Ceferin ile görüşecek. Cengiz'e Galatasaray Sportif AŞ Yönetim Kurulu Üyesi Oytun Özer eşlik edecek. UEFA, Galatasaray ile yapılan finansal fair play anlaşmasını UEFA Kulüp Finansal Kontrol Kurulu (CFCB) Araştırma Komisyonu'na geri göndererek uzlaşma anlaşmasının tekrar incelenmesine ve soruşturmanın devamına karar vermişti.
- 11.10.2018
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Ünal Karaman'dan teşekkür mesajı
Toplam 2
Yorum
yiğit hocaya allah rahmet eylesin ünal hoca.anadolu futbolunn delikamlı evladı.paraya anadolu futbolnu satmayan kahramn.rabbim sabırlr versin sana..
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Ünal Karaman'dan teşekkür mesajı
Toplam 2
Yorum
1461 TRABZON Teyzemize Allah rahmet eylesin. Mekanı cennet olsun. Allah sizlere sabır versin Ünal Hocam.
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Denizlispor'da teknik direktör arayışları
Toplam 2
Yorum
tuncer Erhan Altın Denizlispor hocası olmalı
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