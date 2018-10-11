Muastafa Cengiz, Ceferin ile buluşacak – Fotomaç – 11 Ekim 2018
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    11 Ekim 2018, Perşembe
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    Muastafa Cengiz, Ceferin ile buluşacak

    Muastafa Cengiz, Ceferin ile buluşacak

    Kulübü Başkanı , bugün 'de Başkanı ile görüşecek.

    Kulübü Başkanı , bugün 'de Başkanı ile görüşecek. Cengiz'e Galatasaray Sportif AŞ Yönetim Kurulu Üyesi Oytun Özer eşlik edecek. UEFA, Galatasaray ile yapılan finansal fair play anlaşmasını UEFA Kulüp Finansal Kontrol Kurulu (CFCB) Araştırma Komisyonu'na geri göndererek uzlaşma anlaşmasının tekrar incelenmesine ve soruşturmanın devamına karar vermişti.

    1. 11.10.2018
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