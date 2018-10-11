Galatasaray'da Bursaspor maçı hazırlıkları – Fotomaç – 11 Ekim 2018
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    11 Ekim 2018, Perşembe
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    'da maçı hazırlıkları

    Galatasaray'da Bursaspor maçı hazırlıkları

    Futbol Takımı, 'in 9. haftasında 19 Ekim Cuma günü ile yapacağı maçın hazırlıklarını çift idmanla sürdürdü.

    Futbol Takımı, 'in 9. haftasında 19 Ekim Cuma günü ile yapacağı maçın hazırlıklarını çift idmanla sürdürdü.

    Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamaya göre 'ndeki antrenmanlar teknik direktör yönetiminde gerçekleştirildi.

    Dinamik ısınmayla başlayan sabah antrenmanında futbolcular, dar alanda oyunsal formda dayanıklılık çalışması yaptı. İdman, yenilenme koşusu ve soğuma hareketleriyle sonlandırıldı.

    Akşam antrenmanı ise ısınma hareketleriyle başladı. Ana bölümünde çabukluk ve çeviklik çalışmaları üzerinde durulan idman yenilenme koşusu ve soğuma hareketleriyle tamamlandı.

    Sakatlıkları bulunan ve , takımdan ayrı fizyoterapistler eşliğinde özel bir program dahilinde çalıştı.

    Antrenmana milli takım kamplarında yer alan dokuz oyuncu ve izinli olan Badou Ndiaye katılmadı.

    Galatasaray, Bursaspor maçının hazırlıklarına yarın yapacağı antrenmanla devam edecek.

    1. 11.10.2018 19:59
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